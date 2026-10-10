Популярная фэшн-блогерша с сайта Chic Over 50 поделилась собственным опытом и отметила, что с годами научилась четко понимать, что украшает ее фигуру, а от чего лучше отказаться. Она подчеркивает, что даже самые дорогие или модные вещи не будут смотреться, если они не соответствуют вашим естественным пропорциям.

Понимание своих особенностей позволяет легко составлять удачные наряды и избегать разочарований от импульсивных покупок. Экспертка подготовила простое и понятное руководство по стилизации для четырех основных типов фигуры.

Фигура "Песочные часы": что носить

Этот тип характеризуется сбалансированными бедрами и бюстом с четко выраженной талией. Главная задача при выборе одежды – подчеркнуть и сохранить эту естественную гармонию.

Что стоит носить:

Платья с запахом и приталенные фасоны;

Топы с поясами и штаны с высокой посадкой;

Любые вещи, которые четко подчеркивают линию талии.

Чего следует избегать:

Бесформенных и слишком объемных вещей оверсайз, которые скрывают талию. Если вы выбираете свободный верх, всегда закрепляйте его ремнем.

Что носить при типе фигуры "Груша"

Для этого типа характерны бедра, которые визуально шире плеч. Чтобы сбалансировать силуэт, стоит сместить графический акцент на верхнюю часть туловища.

Что стоит носить:

Структурированные топы и блузки с акцентными деталями или рукавами-фонариками;

Юбки А-силуэта и плавные штаны-палаццо.

Чего следует избегать:

Обтягивающей нижней части, узких джинсов-скинни и штанов, которые чрезмерно подчеркивают объем в бедрах.



Как правильно выбирать одежду по типу фигуры / Фото с Pinterest

Фигура "Яблоко": какую одежду носить

Этот тип характеризуется более пышной средней частью туловища и стройными ногами. Главный секрет стилизации – визуально удлинить силуэт и привлечь внимание к ногам.

Что стоит носить:

Удлиненные туники и платья А-силуэта;

Наряды с линией талии в стиле ампир и рубашки свободного кроя;

Узкие штаны или леггинсы, подчеркивающие стройность ног.

Чего следует избегать:

Бесформенной мешковатой одежды, штанов с низкой посадкой и обтягивающих тканей в области живота.

Фигура "Прямоугольник"

Этот силуэт отличается прямыми линиями, при этом плечи, талия и бедра имеют примерно одинаковую ширину. Цель стилизации – визуально создать изгибы и выделить талию.

Что стоит носить:

Топы и блузки с баской;

Платья с драпировкой и сборками;

Ремни и пояса для акцента на талии.

Чего следует избегать:

Прямых и абсолютно бесформенных вещей без четкой структуры.

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