Популярна фешн-блогерка з ресурсу Chic Over 50 поділилася власним досвідом та зазначила, що з роками навчилася чітко розуміти, які речі прикрашають її фігуру, а від яких краще відмовитися. Вона наголошує, що навіть найдорожчі чи наймодніші речі не працюватимуть, якщо вони не відповідають вашим природним пропорціям.

Розуміння своїх особливостей дозволяє легко формувати вдалі аутфіти та уникати розчарувань від імпульсивних покупок. Експертка підготувала простий та зрозумілий гід зі стилізації для чотирьох основних типів фігури.

Фігура "Пісочний годинник": що носити

Цей тип характеризується збалансованими стегнами та бюстом із чітко вираженою талією. Головне завдання під час вибору одягу – підкреслити та зберегти цю природну гармонію.

Що варто носити:

Сукні із запахом та приталені фасони;

Топи з поясами та штани з високою посадкою;

Будь-які речі, які роблять чіткий акцент на лінії талії.

Чого слід уникати:

Безформних та надто об'ємних речей оверсайз, які ховають талію. Якщо ж ви обираєте вільний верх, завжди фіксуйте його ременем.

Що носити типу фігури "Груша"

Для цього типу характерні стегна, які візуально ширші за плечі. Щоб врівноважити силует, варто змістити графічний акцент на верхню частину тулуба.

Що варто носити:

Структуровані топи та блузи з акцентними деталями чи рукавами-ліхтариками;

Спідниці А-силуету та плавні штани палаццо.

Чого слід уникати:

Низу, що обтягує, вузьких джинсів скіні та штанів, які надмірно підкреслюють об'єм у стегнах.



Як правильно обирати одяг під тип фігури / Фото з Pinterest

Фігура "Яблуко": який одяг носити

Цей тип характеризується пишнішою середньою частиною тулуба та стрункими ногами. Головний секрет стилізації – візуально видовжити силует та привернути увагу до ніг.

Що варто носити:

Подовжені туніки та сукні А-силуету;

Вбрання з лінією талії в стилі ампір та сорочки навипуск;

Вузькі штани чи легінси, які підкреслюють стрункість ніг.

Чого слід уникати:

Безформеного мішкуватого одягу, штанів із низькою посадкою та обтягуючих тканин у зоні живота.

Фігура "Прямокутник"

Цей силует відрізняється прямими лініями, де плечі, талія та стегна мають приблизно однакову ширину. Мета стилізації – візуально створити вигини та виділити талію.

Що варто носити:

Топи та блузи з баскою;

Сукні з драпіруванням та збірками;

Ремені та пояси для акценту на талії.

Чого слід уникати:

Прямих та абсолютно безформних речей без чіткої структури.

Раніше на 24 Каналі ми також розповідали, як правильно формувати капсульний гардероб та адаптувати тренди з подіумів до повсякденного життя.