Головний мастхев парижанок: стиліст Dior розповів, як правильно носити тільник

Класична чорно-біла смугаста кофтинка давно стала невіддільною частиною гардероба вишуканих парижанок та символом французького шику. Проте в українських реаліях її досі часто сприймають виключно як елемент пляжного відпочинку або літніх поїздок до моря.

Багато хто просто не знає, як правильно інтегрувати цю річ у повсякденні міські аутфіти, щоб не мати банального та неохайного вигляду. Український стиліст Віктор Козак, який працює у модному домі Dior у Парижі, переконаний, що тільняшка – це справжня база, яка має бути в гардеробі кожної людини.

За його словами, ця річ робить аутфіт більш контрастним, акцентним та цікавим. Експерт радить відходити від стереотипів і сміливо поєднувати смугастий лонгслів із джинсами, класичними штанами або спідницями будь-якої довжини – від грайливого міні до елегантного максі.



З чим носити тільник / фото з інстаграму

Для створення динамічного образу стиліст пропонує додавати до смугастого принту яскраві колірні акценти: червоний, жовтий або блакитний шарф чи светр, накинутий на плечі.



Тільник з білою спідницею та червоними аксесуарами / фото з Pinterest

Окрім цього, тільник чудово грає на контрастах із фактурним верхнім одягом – масивними жакетами, шкіряними куртками чи грубими черевиками, що додає аутфіту особливого характеру та бешкетності.

Як носити тільник у повсякденних образах: дивіться відео

Завдяки своїй універсальності ця смугаста кофтинка здатна освіжити навіть найпростіший базовий лук і надати йому легкого шарму. Тільник – це така річ, яка практично ніколи не вийде з моди. До речі, ось ще 7 деталей гардероба, які завжди будуть актуальними.