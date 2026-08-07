Многие просто не знают, как правильно вписать эту вещь в повседневные городские наряды, чтобы не выглядеть банально и неряшливо. Украинский стилист Виктор Козак, работающий в модном доме Dior в Париже, убежден, что полосатая кофта – это настоящая базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждого человека.

По его словам, эта вещь делает наряд более контрастным, выразительным и интересным. Эксперт советует отходить от стереотипов и смело сочетать полосатый лонгслив с джинсами, классическими брюками или юбками любой длины – от игривого мини до элегантного макси.



С чем носить полосатый свитшот / фото из инстаграма

Для создания динамичного образа стилист предлагает добавлять к полосатому принту яркие цветовые акценты: красный, желтый, голубой шарф или свитер, накинутый на плечи.



Футболка с белой юбкой и красными аксессуарами / фото из Pinterest

Кроме того, полосатая кофта прекрасно контрастирует с фактурной верхней одеждой – массивными жакетами, кожаными куртками или грубыми ботинками, что придает образу особый характер и озорность.

Как носить тельняшку в повседневных образах: смотрите видео

Благодаря своей универсальности эта полосатая кофточка способна освежить даже самый простой базовый лук и придать ему легкий шарм. Тельняшка – это такая вещь, которая практически никогда не выйдет из моды. Кстати, вот еще 7 деталей гардероба, которые всегда будут актуальны.