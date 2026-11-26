Високі чоботи та ботфорти повернулися на модну арену й стали головною базою для холодного сезону. Це універсальне взуття надійно захищає від негоди й бездоганно комбінується зі спідницями, штанами та різноманітними фасонами джинсів.

Класичний дует високих чобіт і джинсів залишається надійним поєднанням, яке легко адаптувати до сучасного гардероба. Сьогодні стилісти радять заправляти у халяви не лише вузькі скіні, а й просторіші, злегка мішкуваті фасони деніму, пише ELLE.

Головний секрет гармонійного вигляду полягає у дотриманні пропорцій. Вузькі джинси варто врівноважувати об'ємним фактурним светром чи оверсайз-пальтом, а вільні штанини створюють трендовий невимушений ефект, коли плавно збираються над халявою взуття.

Як стильно носити високі чоботи та штани

Для створення стриманого міського образу поєднайте чорні джинси скіні з темною водолазкою та картатим жакетом в естетиці 90-х. Завершальним кольоровим акцентом у такому комплекті стануть шкіряні чоботи насиченого винного або бордового відтінку.

Як носити високі чоботи зі штанами чи легінсами: дивіться фото

Світлий денім давно перестав бути суто літнім елементом одягу. Прямі або звужені білі джинси мають класний вигляд в парі з високими чорними чоботами та шкіряним бомбером, оздобленим масивним хутряним коміром.



Варіант, як носити білі штани з високими чоботами / Фото з Pinterest

Поціновувачкам розслабленого стилю підійдуть вільні джинси фасону girlfriend або relaxed, заправлені в чоботи з м'якою призібраною халявою. Доповніть цей ансамбль лаконічною шкіряною курткою з коміром-стійкою та місткою шкіряною сумкою тоут.

Елегантний теплий аутфіт допоможе створити поєднання світло-блакитних джинсів, темного трикотажу та підборів. Головним елементом тут виступає об'ємна шуба або дублянка з коричневого екохутра, яка додає образу виразної глибини та текстури.

Як стильно носити високі чоботи та хутряну шубку: дивіться фото

Ще один варіант для невимушених буднів – прямі вільні джинси разом із високими чобітьми на стійкій підошві та коротким хутряним блейзером. Чіткі геометричні окуляри та структурована сумочка підкреслять зібраність і завершеність силуету.

Якщо ви обираєте ультрависокі ботфорти вище коліна, зробіть їх центральним акцентом усього вбрання. Решту деталей залиште максимально стриманими: базові джинси slim fit та тонкий кашеміровий джемпер прилеглого крою вигідно підкреслять довжину ніг.

Дізнайтеся також, які моделі джинсів найкраще пасують до зимового взуття, щоб створювати актуальні та пропорційні комплекти щодня.