Скінні й оверсайз у минулому: які джинси зараз на піку моди

Модні джинси на зиму / Фото з інстаграму @cvseev
Модні експерти назвали головні антитренди серед джинсів 2026 року та запропонували їм елегантні заміни. Стилісти радять обирати моделі прямого крою та кольору індиго.
Стилісти американського видання InStyle зазначають, що світлі та надто тонкі літні пари вже виглядають дисгармонійно з теплими пальтами й трикотажем. Зміна сезонного гардероба вимагає глибших відтінків, виразної структури та практичних ліній, які вдало пасують до ботильйонів і лоферів.
Прямі джинси-сигарети замість скінні
Джинси, що підкреслюють талію та стегна, але вільно спускаються від коліна до щиколотки, повернулися на модні подіуми у колекціях Ralph Lauren і Khaite сезону осінь-зима 2026. Цей фасон уже вподобали Гейлі Бібер та Дженніфер Еністон. Зокрема, зірки поєднують його з туфлями Мері Джейн та класичними жакетами.
Елегантний wide-leg замість оверсайзу
Мішкуваті моделі baggy з низькою посадкою поступаються місцем зібраним широким джинсам із натяком на ретро й естетику бохо. Вони зберігають максимальний комфорт і легкість руху, та водночас роблять повсякденний силует доволі охайним.
Шляхетний індиго замість білого кольору
Світлий денім доречно відкласти до весни, віддавши перевагу насиченому темно-синьому відтінку індиго. Він візуально додає образу розкоші та ідеально комбінується із трендовими сезонними кольорами, наприклад, з шоколадним, бордовим і оливковим.
Структурований крій замість принтів
Джинси з підгорнутими краями та силуети barrel leg створюють необхідний баланс пропорцій у поєднанні з об'ємними светрами. Бренди Madewell, Reformation та J.Crew пропонують моделі з контрастною картатою підкладкою на вивороті манжет, які візуально подовжують ноги та вже стали фаворитами Енн Гетевей і Брук Шилдс.
Раніше ми розповідали про джинси кольору кави, які стали головним трендом осені.
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