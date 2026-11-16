Скінні й оверсайз у минулому: які джинси зараз на піку моди

Стилісти американського видання InStyle зазначають, що світлі та надто тонкі літні пари вже виглядають дисгармонійно з теплими пальтами й трикотажем. Зміна сезонного гардероба вимагає глибших відтінків, виразної структури та практичних ліній, які вдало пасують до ботильйонів і лоферів.

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Прямі джинси-сигарети замість скінні

Джинси, що підкреслюють талію та стегна, але вільно спускаються від коліна до щиколотки, повернулися на модні подіуми у колекціях Ralph Lauren і Khaite сезону осінь-зима 2026. Цей фасон уже вподобали Гейлі Бібер та Дженніфер Еністон. Зокрема, зірки поєднують його з туфлями Мері Джейн та класичними жакетами.

Модні джинси 2027 року / Фото з інстаграму @realjennymoore_

Елегантний wide-leg замість оверсайзу

Мішкуваті моделі baggy з низькою посадкою поступаються місцем зібраним широким джинсам із натяком на ретро й естетику бохо. Вони зберігають максимальний комфорт і легкість руху, та водночас роблять повсякденний силует доволі охайним.

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Джинси на зиму / Фото з інстаграму @cvseev

Шляхетний індиго замість білого кольору

Світлий денім доречно відкласти до весни, віддавши перевагу насиченому темно-синьому відтінку індиго. Він візуально додає образу розкоші та ідеально комбінується із трендовими сезонними кольорами, наприклад, з шоколадним, бордовим і оливковим.

Який колір джинсів обрати / Фото з інстаграму @cvseev

Структурований крій замість принтів

Джинси з підгорнутими краями та силуети barrel leg створюють необхідний баланс пропорцій у поєднанні з об'ємними светрами. Бренди Madewell, Reformation та J.Crew пропонують моделі з контрастною картатою підкладкою на вивороті манжет, які візуально подовжують ноги та вже стали фаворитами Енн Гетевей і Брук Шилдс.

Стильні джинси barrel leg / Фото з інстаграму @liv__store

Раніше ми розповідали про джинси кольору кави, які стали головним трендом осені.