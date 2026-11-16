Скинни и оверсайз остались в прошлом: какие джинсы сейчас на пике моды

Модные джинсы на зиму / Фото c инстаграмма @cvseev
Эксперты в области моды назвали главные антитренды среди джинсов 2026 года и предложили им элегантные альтернативы. Стилисты советуют выбирать модели прямого кроя и цвета индиго.
Стилисты американского издания InStyle отмечают, что светлые и слишком тонкие летние модели уже выглядят негармонично в сочетании с теплыми пальто и трикотажем. Смена сезонного гардероба требует более глубоких оттенков, выразительной структуры и практичных линий, которые удачно сочетаются с ботильонами и лоферами.
Прямые джинсы-сигареты вместо скинни
Джинсы, подчеркивающие талию и бедра, но свободно ниспадающие от колена до лодыжки, вернулись на модные подиумы в коллекциях Ralph Lauren и Khaite сезона осень-зима 2026. Этот фасон уже полюбили Хейли Бибер и Дженнифер Энистон. В частности, звезды сочетают их с туфлями Мэри Джейн и классическими жакетами.
Элегантные джинсы с широкими штанинами вместо оверсайза
Мешковатые модели baggy с низкой посадкой уступают место приталенным широким джинсам с оттенком ретро и эстетикой бохо. Они сохраняют максимальный комфорт и свободу движений, но при этом придают повседневному силуэту довольно аккуратный вид.
Благородный индиго вместо белого цвета
Светлый деним лучше отложить до весны, отдав предпочтение насыщенному темно-синему оттенку индиго. Он визуально придает образу роскошь и идеально сочетается с трендовыми сезонными цветами, например, с шоколадным, бордовым и оливковым.
Структурированный крой вместо принтов
Джинсы с подвернутыми краями и силуэты barrel leg создают необходимый баланс пропорций в сочетании с объемными свитерами. Бренды Madewell, Reformation и J.Crew предлагают модели с контрастной клетчатой подкладкой на изнанке манжет, которые визуально удлиняют ноги и уже стали фаворитами Энн Хэтэуэй и Брук Шилдс.
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