Скинни и оверсайз остались в прошлом: какие джинсы сейчас на пике моды

Стилисты американского издания InStyle отмечают, что светлые и слишком тонкие летние модели уже выглядят негармонично в сочетании с теплыми пальто и трикотажем. Смена сезонного гардероба требует более глубоких оттенков, выразительной структуры и практичных линий, которые удачно сочетаются с ботильонами и лоферами.

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Прямые джинсы-сигареты вместо скинни

Джинсы, подчеркивающие талию и бедра, но свободно ниспадающие от колена до лодыжки, вернулись на модные подиумы в коллекциях Ralph Lauren и Khaite сезона осень-зима 2026. Этот фасон уже полюбили Хейли Бибер и Дженнифер Энистон. В частности, звезды сочетают их с туфлями Мэри Джейн и классическими жакетами.

Модные джинсы 2027 года / Фото из инстаграма @realjennymoore_

Элегантные джинсы с широкими штанинами вместо оверсайза

Мешковатые модели baggy с низкой посадкой уступают место приталенным широким джинсам с оттенком ретро и эстетикой бохо. Они сохраняют максимальный комфорт и свободу движений, но при этом придают повседневному силуэту довольно аккуратный вид.

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Джинсы на зиму / Фото из инстаграма @cvseev

Благородный индиго вместо белого цвета

Светлый деним лучше отложить до весны, отдав предпочтение насыщенному темно-синему оттенку индиго. Он визуально придает образу роскошь и идеально сочетается с трендовыми сезонными цветами, например, с шоколадным, бордовым и оливковым.

Какой цвет джинсов выбрать / Фото из инстаграма @cvseev

Структурированный крой вместо принтов

Джинсы с подвернутыми краями и силуэты barrel leg создают необходимый баланс пропорций в сочетании с объемными свитерами. Бренды Madewell, Reformation и J.Crew предлагают модели с контрастной клетчатой подкладкой на изнанке манжет, которые визуально удлиняют ноги и уже стали фаворитами Энн Хэтэуэй и Брук Шилдс.

Стильные джинсы barrel leg / Фото из инстаграма @liv__store

Ранее мы рассказывали о джинсах цвета кофе, которые стали главным трендом осенью.