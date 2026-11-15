Стилісти назвали головну заміну класичним штанам цієї осені

Утилітарний напрям продовжує впевнено лідирувати в осінньому гардеробі, а джинси з накладними кишенями стали головним об'єктом уваги модельєрів, повідомляє видання Vogue. Цього сезону денім витіснив моделі із сатину та шкіри, запропонувавши комфортні й практичні рішення на кожен день.

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Стильні джинси на осінь 2026

На модних показах виокремилися три ключові варіації таких штанів. Актуальними залишаються лаконічні розслаблені джинси прямого крою, виразні моделі з клапанами на блискавках, а також фасони в морській естетиці, оздоблені подвійним рядом великих ґудзиків.

Модні джинси на осінь 2026 / Фото Pinterest

Зірки вуличного стилю радять балансувати мілітарі-настрій елегантними речами. Зокрема, вільний денім можна носити у монохромних образах із джинсовими куртками, доповнювати суворими блакитними сорочками або затишними в'язаними светрами фактурного плетіння.

Для динамічних міських буднів джинси карго слід комбінувати із функціональними куртками-вітрівками, спортивними кросівками та витонченими сумками з короткою ручкою. Особливо сміливий контраст створює поєднання заправлених у ковбойські чоботи штанів карго з напівпрозорим топом.

Образ з джинсами карго на осінь / Фото Pinterest

Разом з популярним утилітарним денімом на подіуми повертаються й класичні жіночні пропорції. Контрастною альтернативою оверсайзу стають елегантні приталені штанні костюми з делікатним акцентом на талії.