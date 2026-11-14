Елегантність замість мішкуватості: стилісти назвали найтрендовіший костюм зі штанами

Епоха безформного оверсайзу та масивних плечей у стилі вісімдесятих поступово відходить у минуле, поступаючись місцем підкресленій жіночності, пише Vogue UA. головним фаворитом зимового сезону 2026 року стає приталений брючний комплект лаконічного крою.

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Модні брючні костюми на зиму 2027 / Getty Images

Сучасний power dressing тепер зосереджений на природних лініях фігури. Замість гіперболізованих жакетів та безрозмірних палаццо дизайнери пропонують моделі, де піджак делікатно окреслює талію, а штани мають вузьку посадку по всій довжині ноги.

В моді костюми по фігурі / скрин з інстаграму

Цей витончений силует активно просувають провідні модні доми, серед яких Christian Dior, Acne Studios, Jil Sander, Calvin Klein, Elie Saab, Alexander McQueen, Proenza Schouler та Tory Burch. Зокрема Джонатан Андерсон і Міучча Прада у колекціях Miu Miu зробили ставку на стриману ділову естетику, позбавлену надмірної скульптурності та грубості.

Модний костюм зі штанами від Miu Miu: дивіться фото

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Основу трендової палітри складають спокійні базові кольори: класичний чорний, графітовий сірий, молочний, а також благородні бежеві, шоколадні та насичені бордові тони. Стилісти рекомендують дотримуватися мінімалізму в образі, додаючи лише один виразний кольоровий штрих – шарф, взуття чи сумочку червоного, синього або глибокого зеленого відтінку.

Приталений чорний жакет та білі вузькі штани / скрин з інстаграму

Звуження форм у костюмах гармонійно вписується в загальну тенденцію повернення до приталених речей, скінні та суконь бодікон. До речі, нещодавно стилістка порадила, як гарно носити вузькі джинси цієї зими.