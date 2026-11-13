Головне повернення з нульових: як носити джинси скіні за версією стилістки

Проте мода циклічна: останніми роками скіні тріумфально повернулися з минулого й знову підкорюють серця тих, хто вже встиг про них забути. Але щоб не мати в них вигляду гості з нульових і не зіпсувати пропорції фігури, ці джинси треба вміти правильно носити. Стилістка Олена Шевченко допомогла розібратися в головних правилах стилізації.

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Скіні: головні помилки та правила стилізації

Головна пастка скіні полягає в тому, що вони миттєво підкреслюють будь-який дисбаланс, якщо обрати неправильний верх чи взуття. Класична помилка з нульових – поєднувати скіні з коротким об’ємним верхом та звичними низькими кросівками. Такий дует візуально "ріже" фігуру, робить силует важким знизу та має застарілий вигляд.

Як правильно носити скіні / Колаж Олени Шевченко

Сучасна формула успіху – гра на контрастах об’ємів. Обирайте подовжений вільний верх (кардигани, светри чи сорочки) у поєднанні з грубими високими чоботами. Об'ємний верх урівноважує вузький низ, створюючи гармонійні та стильні пропорції.

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З чим краще поєднувати джинси скіні / Колаж Олени Шевченко

Як носити скіні цієї зими: шпаргалка від стилістки

Якщо ви вирішили дати вузьким джинсам другий шанс, запам'ятайте базові правила підбору речей:

робіть ставку на об'єм та довжину верху. Чудово працюють видовжені вільні светри, джемпери поверх сорочок або заправлені структуровані речі оверсайз;

забудьте про тонкі балетки чи кросівки під вузькі штани. Вашими найкращими друзями мають стати грубі черевики із широкою халявою або масивні ботильйони на підборах.

Як стильно носити скіні восени та взимку / Колаж Олени Шевченко

А якщо у вашому гардеробі затрималися не лише джинси, а й інші вузькі моделі (наприклад, прямі штани чи зручні лосини), правило балансу працює і для них: уникайте занадто тонкого й обтислого верху, натомість поєднуйте їх із фактурним трикотажем, підперезаними жакетами та вільним взуттям.

Як модно носити скіні / Колаж Олени Шевченко

До речі, якщо ви саме зараз обираєте палітру для зимових аутфітів із денімом, пропонуємо зазирнути в нашу добірку з модними кольорами джинсів на зиму.