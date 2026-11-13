Головне повернення з нульових: як носити джинси скіні за версією стилістки

З чим носити скіні у 2026 році / Фото з інстаграму jolien.laenen
Ще зовсім нещодавно модні критики та стилісти безапеляційно заявляли, що джинси скіні поховані назавжди і ніколи більше не повернуться в гардероби. Їх називали головним антитрендом минулого й радили назавжди забути про обтислий денім.
Проте мода циклічна: останніми роками скіні тріумфально повернулися з минулого й знову підкорюють серця тих, хто вже встиг про них забути. Але щоб не мати в них вигляду гості з нульових і не зіпсувати пропорції фігури, ці джинси треба вміти правильно носити. Стилістка Олена Шевченко допомогла розібратися в головних правилах стилізації.
Скіні: головні помилки та правила стилізації
Головна пастка скіні полягає в тому, що вони миттєво підкреслюють будь-який дисбаланс, якщо обрати неправильний верх чи взуття. Класична помилка з нульових – поєднувати скіні з коротким об’ємним верхом та звичними низькими кросівками. Такий дует візуально "ріже" фігуру, робить силует важким знизу та має застарілий вигляд.
Сучасна формула успіху – гра на контрастах об’ємів. Обирайте подовжений вільний верх (кардигани, светри чи сорочки) у поєднанні з грубими високими чоботами. Об'ємний верх урівноважує вузький низ, створюючи гармонійні та стильні пропорції.
Як носити скіні цієї зими: шпаргалка від стилістки
Якщо ви вирішили дати вузьким джинсам другий шанс, запам'ятайте базові правила підбору речей:
робіть ставку на об'єм та довжину верху. Чудово працюють видовжені вільні светри, джемпери поверх сорочок або заправлені структуровані речі оверсайз;
забудьте про тонкі балетки чи кросівки під вузькі штани. Вашими найкращими друзями мають стати грубі черевики із широкою халявою або масивні ботильйони на підборах.
А якщо у вашому гардеробі затрималися не лише джинси, а й інші вузькі моделі (наприклад, прямі штани чи зручні лосини), правило балансу працює і для них: уникайте занадто тонкого й обтислого верху, натомість поєднуйте їх із фактурним трикотажем, підперезаними жакетами та вільним взуттям.
До речі, якщо ви саме зараз обираєте палітру для зимових аутфітів із денімом, пропонуємо зазирнути в нашу добірку з модними кольорами джинсів на зиму.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter