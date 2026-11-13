Главное возвращение из нулевых: как носить джинсы-скинни по версии стилистки

Однако мода циклична: в последние годы скинни триумфально вернулись из прошлого и вновь покоряют сердца тех, кто уже успел о них навсегда забыть. Но чтобы в них не выглядеть как гостья из нулевых и не испортить пропорции фигуры, эти джинсы нужно уметь правильно носить. Стилистка Елена Шевченко помогла разобраться в основных правилах стилизации.

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Скинни: основные ошибки и правила стилизации

Главная ловушка скинни заключается в том, что они мгновенно подчеркивают любой дисбаланс, если выбрать неправильный верх или обувь. Классическая ошибка из нулевых – сочетать скинни с коротким объемным верхом и привычными низкими кроссовками. Такой дуэт визуально "режет" фигуру, делает силуэт тяжелым внизу и выглядит устаревшим.

Как правильно носить скинни / Коллаж Елены Шевченко

Современная формула успеха – игра на контрастах объемов. Выбирайте удлиненный свободный верх (кардиганы, свитера или рубашки) в сочетании с грубыми высокими сапогами. Объемный верх уравновешивает узкий низ, создавая гармоничные и стильные пропорции.

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С чем лучше сочетать джинсы-скинни / Коллаж Елены Шевченко

Как носить скинни этой зимой: памятка от стилистки

Если вы решили дать узким джинсам второй шанс, запомните основные правила подбора вещей:

делайте ставку на объем и длину верха. Прекрасно смотрятся удлиненные свободные свитера, джемперы поверх рубашек или заправленные структурированные вещи оверсайз;

забудьте о тонких балетках или кроссовках под узкие штаны. Вашими лучшими друзьями должны стать грубые ботинки с широким голенищем или массивные ботильоны на каблуке.

Как стильно носить скинни осенью и зимой / Коллаж Елены Шевченко

А если в вашем гардеробе остались не только джинсы, но и другие узкие модели (например, прямые штаны или удобные лосины), правило баланса работает и для них: избегайте слишком тонкого и обтягивающего верха, а вместо этого сочетайте их с фактурным трикотажем, подпоясанными жакетами и свободной обувью.

Как модно носить скинни / Коллаж Елены Шевченко

Кстати, если вы как раз сейчас выбираете цветовую палитру для зимних нарядов с джинсами, предлагаем заглянуть в нашу подборку с модными цветами джинсов на зиму.