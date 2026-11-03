Они сделают зимние образы более интересными: какие цвета джинсов выбрать вместо синего и черного

Если в этом сезоне хочется попробовать что-то новое и отойти от привычных цветов, стоит обратить внимание на джинсы натуральных оттенков. Как пишет издание Elle, они помогут освежить осенний и зимний гардероб и добавить образам теплых оттенков.

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Среди актуальных вариантов – джинсы шоколадного, коричневого, песочного, оливкового и рыжего цветов.

Образ с джинсами коричневого цвета / Фото с инстаграм-страницы cloudyna.s

Также стоит обратить внимание на модели оттенков шалфея, приглушенного розового и светло-голубого с серым подтоном. Такая палитра позволяет отойти от привычных синих и черных джинсов, но при этом не делает образы слишком яркими.

Образ с джинсами розового цвета / Фото с страницы в инстаграме cecile_gvch

Натуральные оттенки денима легко сочетать с вещами, которые уже есть в гардеробе. Например, широкие бежевые джинсы можно носить с синей кофтой и лоферами, а прямые модели цвета шалфея – с объемным коричневым свитером. Также удачно дополнят такие образы жакеты, рубашки, гольфы и базовые футболки.

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Образ с бежевыми джинсами / Фото с инстаграма lara_bsmnn

Образ с джинсами цвета шалфея / Фото с страницы в инстаграме annaescassut

Поэтому необычный цвет джинсов не станет препятствием для создания повседневных образов.

При этом при выборе джинсов стоит обращать внимание и на ткань. Лучше отдавать предпочтение плотному дениму, который хорошо держит форму. Такие модели прослужат дольше, а легкое выцветание со временем только придаст ткани интересный вид.

Если же хочется обновить гардероб не только с помощью новых цветов, но и фасонов, стоит обратить внимание на еще один тренд. Узкие джинсы снова возвращаются в моду – рассказываем, как их носить, чтобы выглядеть стильно.