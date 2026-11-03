Вони зроблять зимові образи цікавішими: які кольори джинсів обрати замість синього та чорного

Образ із коричневими джинсами / Фото з інстаграм-сторінки thealiceedit
Класичні сині та чорні джинси – речі, які є в гардеробі чи не кожного. Вони легко поєднуються з різним одягом і доречні майже в будь-якій ситуації. Однак у моді завжди є місце для експериментів.
Якщо цього сезону хочеться спробувати щось нове й відійти від звичних кольорів, варто придивитися до джинсів природних відтінків. Як пише видання Elle, вони допоможуть освіжити осінній і зимовий гардероб та додати образам теплих кольорів.
Серед актуальних варіантів – джинси шоколадного, коричневого, пісочного, оливкового та рудого кольорів.
Також варто звернути увагу на моделі відтінку шавлії, приглушеного рожевого та світло-блакитного із сірим підтоном. Така палітра дає змогу відійти від звичних синіх і чорних джинсів, але водночас не робить образи надто яскравими.
Природні відтінки деніму легко поєднувати з речами, які вже є в гардеробі. Наприклад, широкі бежеві джинси можна носити з синьою кофтою і лоферами, а прямі моделі кольору шавлії – з об'ємним коричневим светром. Також вдало доповнять такі образи жакети, сорочки, гольфи та базові футболки.
Тож незвичний колір джинсів не стане перешкодою для створення повсякденних луків.
При цьому під час вибору джинсів варто звертати увагу і на тканину. Краще віддавати перевагу щільному деніму, який добре тримає форму. Такі моделі прослужать довше, а легке вицвітання з часом лише додасть тканині цікавого вигляду.
Якщо ж хочеться оновити гардероб не лише за допомогою нових кольорів, а й фасонів, варто звернути увагу на ще один тренд. Вузькі джинси знову повертаються в моду – розповідаємо, як носити їх, щоб мати стильний вигляд.
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