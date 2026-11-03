Вони зроблять зимові образи цікавішими: які кольори джинсів обрати замість синього та чорного

Якщо цього сезону хочеться спробувати щось нове й відійти від звичних кольорів, варто придивитися до джинсів природних відтінків. Як пише видання Elle, вони допоможуть освіжити осінній і зимовий гардероб та додати образам теплих кольорів.

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Серед актуальних варіантів – джинси шоколадного, коричневого, пісочного, оливкового та рудого кольорів.

Образ із джинсами коричневого кольору / Фото з інстаграм-сторінки cloudyna.s

Також варто звернути увагу на моделі відтінку шавлії, приглушеного рожевого та світло-блакитного із сірим підтоном. Така палітра дає змогу відійти від звичних синіх і чорних джинсів, але водночас не робить образи надто яскравими.

Образ із джинсами рожевого кольору / Фото з інстаграм-сторінки cecile_gvch

Природні відтінки деніму легко поєднувати з речами, які вже є в гардеробі. Наприклад, широкі бежеві джинси можна носити з синьою кофтою і лоферами, а прямі моделі кольору шавлії – з об'ємним коричневим светром. Також вдало доповнять такі образи жакети, сорочки, гольфи та базові футболки.

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Образ із бежевими джинсами / Фото з інстаграм-сторінки lara_bsmnn

Образ із джинсами кольору шавлії / Фото з інстаграм-сторінки annaescassut

Тож незвичний колір джинсів не стане перешкодою для створення повсякденних луків.

При цьому під час вибору джинсів варто звертати увагу і на тканину. Краще віддавати перевагу щільному деніму, який добре тримає форму. Такі моделі прослужать довше, а легке вицвітання з часом лише додасть тканині цікавого вигляду.

Якщо ж хочеться оновити гардероб не лише за допомогою нових кольорів, а й фасонів, варто звернути увагу на ще один тренд. Вузькі джинси знову повертаються в моду – розповідаємо, як носити їх, щоб мати стильний вигляд.