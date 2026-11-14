Элегантность вместо мешковатости: стилисты назвали самый модный костюм со штанами

В моде костюмы с приталенным жакетом / Getty Images
Модные подиумы сезона осень-зима 2026/27 официально провозгласили возвращение к естественным женственным пропорциям, заменив объемный оверсайз на узкие приталенные брючные костюмы. Обновленный крой отличается мягкими линиями жакета, повторяющими изгибы тела, и лаконичными прямыми штанами в базовой цветовой гамме.
Эпоха бесформенного оверсайза и массивных плеч в стиле восьмидесятых постепенно уходит в прошлое, уступая место подчеркнутой женственности, пишет Vogue UA. Главным фаворитом зимнего сезона 2026 года становится приталенный брючный комплект лаконичного кроя.
Современный power dressing теперь сосредоточен на естественных линиях фигуры. Вместо гиперболизированных жакетов и безразмерных палаццо дизайнеры предлагают модели, в которых пиджак деликатно подчеркивает талию, а штаны имеют узкую посадку по всей длине ноги.
Этот изящный силуэт активно продвигают ведущие модные дома, среди которых Christian Dior, Acne Studios, Jil Sander, Calvin Klein, Elie Saab, Alexander McQueen, Proenza Schouler и Tory Burch. В частности, Джонатан Андерсон и Миучча Прада в коллекциях Miu Miu сделали ставку на сдержанную деловую эстетику, лишенную чрезмерной скульптурности и грубости.
Модный костюм со штанами от Miu Miu: смотрите фото
Основу трендовой палитры составляют спокойные базовые цвета: классический черный, графитовый серый, молочный, а также благородные бежевые, шоколадные и насыщенные бордовые тона. Стилисты рекомендуют придерживаться минимализма в образе, добавляя лишь один выразительный цветовой акцент – шарф, обувь или сумочку красного, синего или глубокого зеленого оттенка.
Сужение силуэта в костюмах гармонично вписывается в общую тенденцию возвращения к приталенным вещам, скинни и платьям-бодикон. Кстати, недавно стилистка посоветовала, как стильно носить узкие джинсы этой зимой.
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