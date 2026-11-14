Элегантность вместо мешковатости: стилисты назвали самый модный костюм со штанами

Эпоха бесформенного оверсайза и массивных плеч в стиле восьмидесятых постепенно уходит в прошлое, уступая место подчеркнутой женственности, пишет Vogue UA. Главным фаворитом зимнего сезона 2026 года становится приталенный брючный комплект лаконичного кроя.

Adv

Модные брючные костюмы на зиму 2027 / Getty Images

Современный power dressing теперь сосредоточен на естественных линиях фигуры. Вместо гиперболизированных жакетов и безразмерных палаццо дизайнеры предлагают модели, в которых пиджак деликатно подчеркивает талию, а штаны имеют узкую посадку по всей длине ноги.

В моде костюмы по фигуре / скриншот из инстаграма

Этот изящный силуэт активно продвигают ведущие модные дома, среди которых Christian Dior, Acne Studios, Jil Sander, Calvin Klein, Elie Saab, Alexander McQueen, Proenza Schouler и Tory Burch. В частности, Джонатан Андерсон и Миучча Прада в коллекциях Miu Miu сделали ставку на сдержанную деловую эстетику, лишенную чрезмерной скульптурности и грубости.

Модный костюм со штанами от Miu Miu: смотрите фото

Реклама

Основу трендовой палитры составляют спокойные базовые цвета: классический черный, графитовый серый, молочный, а также благородные бежевые, шоколадные и насыщенные бордовые тона. Стилисты рекомендуют придерживаться минимализма в образе, добавляя лишь один выразительный цветовой акцент – шарф, обувь или сумочку красного, синего или глубокого зеленого оттенка.

Приталенный черный жакет и белые узкие штаны / скриншот из инстаграма

Сужение силуэта в костюмах гармонично вписывается в общую тенденцию возвращения к приталенным вещам, скинни и платьям-бодикон. Кстати, недавно стилистка посоветовала, как стильно носить узкие джинсы этой зимой.