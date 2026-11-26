Классическое сочетание высоких сапог и джинсов по-прежнему остается надежным вариантом, который легко адаптировать к современному гардеробу. Сегодня стилисты советуют заправлять в голенища не только узкие скинни, но и более просторные, слегка мешковатые фасоны джинсов, пишет ELLE.

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Главный секрет гармоничного образа заключается в соблюдении пропорций. Узкие джинсы стоит уравновешивать объемным фактурным свитером или пальто оверсайз, а свободные штаны создают трендовый непринужденный эффект, когда плавно собираются над голенищем обуви.

Как стильно носить высокие сапоги и штаны.

Для создания сдержанного городского образа сочетайте черные джинсы-скинни с темной водолазкой и клетчатым жакетом в стиле 90-х. Завершающим цветовым акцентом в таком комплекте станут кожаные сапоги насыщенного винного или бордового оттенка.

Как носить высокие сапоги со штанами или леггинсами: смотрите фото

Светлый деним давно перестал быть исключительно летним элементом одежды. Прямые или зауженные белые джинсы отлично смотрятся в паре с высокими черными сапогами и кожаным бомбером, украшенным массивным меховым воротником.

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Вариант, как носить белые штаны с высокими сапогами / Фото с Pinterest

Любительницам непринужденного стиля подойдут свободные джинсы фасона girlfriend или relaxed, заправленные в сапоги с мягким присборенным голенищем. Дополните этот ансамбль лаконичной кожаной курткой с воротником-стойкой и вместительной кожаной сумкой-тоут.

Элегантный теплый наряд поможет создать сочетание светло-голубых джинсов, темного трикотажа и туфель на каблуке. Главным элементом здесь выступает объемная шуба или дубленка из коричневого экомеха, которая придает образу выразительную глубину и текстуру.

Как стильно носить высокие сапоги и меховую шубку: смотрите фото

Еще один вариант для непринужденных будней – прямые свободные джинсы в сочетании с высокими сапогами на устойчивой подошве и коротким меховым блейзером. Четкие геометрические очки и структурированная сумочка подчеркнут собранность и завершенность силуэта.

Если вы выбираете ультравысокие ботфорты выше колена, сделайте их центральным акцентом всего наряда. Остальные детали оставьте максимально сдержанными: базовые джинсы slim fit и тонкий кашемировый джемпер облегающего кроя выгодно подчеркнут длину ног.

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