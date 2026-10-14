Тренд на блиск повернувся: як стильно носити взуття кольору металік цієї осені

Взуття кольору металік уже кілька сезонів поспіль не здає своїх позицій на подіумах і вулицях модних столиць. Срібні та золоті акценти стали повноцінною базою, і вам не варто боятися купувати таке взуття.

Домовимося, що ви забудете про стереотип, що блискучі туфлі чи чоботи призначені виключно для вечірніх виходів чи святкових подій. Сьогодні срібні ботильйони, золоті балетки чи металізовані лофери сміливо інтегрують у повсякденний базовий гардероб, поєднуючи з простими фактурами та буденним одягом.

Важливо лише запам'ятати, що не варто перевантажувати лук іншими кричущими елементами, дозволяючи взуттю стати головною зіркою образу. Воно ідеально "збиває" зайву суворість класичних речей і додає гарної, невимушеної динаміки.



З чим носити сріблясті балетки / Фото з Pinterest

З чим носити взуття металік

Взуття під золото чи срібло завжди гарно поєднується з денімом. Не треба вигадувати щось спеціально під сріблясті чобітки чи золоті туфлі. Просто одягаєте улюблені джинси, базову оверсайз-сорочку, додаєте кілька прикрас у тон взуття, і ваш свіжий стильний образ готовий. Так само працює взуття металік з улюбленими штанами та джинсовою курткою.



Сріблясті черевики зі світлими штанами та джинсовою курткою / Фото з Pinterest

Спробуйте міксувати блискуче взуття з м'яким трикотажем, масивними кардиганами або суворими діловими костюмами. Такий прийом демонструє чудовий смак, адже холодний металічний блиск має ефектний вигляд на тлі затишних, матових фактур і простого крою.



Балетки металік з джинсами та в'язаною кофтою / Фото з інстаграму

Якщо ви ще не готові вкладати гроші в екстравагантні моделі металік, тоді просто вибирайте позачасове взуття за формою. Це можуть бути туфлі Мері Джейн, які завжди актуальні, класичні лофери металік, туфлі-човники, лаконічні чобітки без зайвого декору. Така інвестиція прослужить вам не один сезон і легко комбінуватиметься з пальтом чи тренчем.



Балетки кольору металік завжди будуть у моді / Фото з інстаграму Maison Scilla

У сріблястому кольорі дуже класний вигляд мають туфлі Opera, які впевнено повернулися у тренди.