6 порад від Андре Тана, які допоможуть правильно підбирати прикраси під будь-який виріз
Навіть найрозкішніше кольє чи найкрасивіша сукня втрачають свою магію, якщо ювелірні акценти суперечать лінії вирізу. Український дизайнер Андре Тан поділився простими і зрозумілими порадами, які допоможуть завжди підбирати прикраси безпомилково й створювати цілісний гармонійний образ.
Модельєр опублікував ці лайфхаки у своєму інстаграмі. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.
Як підібрати прикраси під виріз одягу
Сукні та топи з відкритими плечима красиво підкреслюють ключиці й лінію шиї. Дизайнер радить зробити акцент саме на цій зоні, обираючи підвіски середньої довжини або масивні акцентні сережки.
Для квадратного вирізу з його чіткою геометрією варто обирати прикраси, які м'яко підтримують форму. Так, ідеально підійде круглий чокер середньої ширини або комбінація круглого кольє з довшою підвіскою.
V-подібний виріз візуально витягує силует, тому аксесуари мають підсилювати цей ефект. Андре Тан радить комбінувати такий крій із короткими округлими кольє або робити ставку на великі виразні сережки.
У випадку з круглим вирізом ювелірний акцент має додавати образу вертикалі. Найкращим вибором стануть V-подібні підвіски або перлинне кольє середньої довжини.
Якщо ви обираєте гольф чи светр із високим коміром, коли зона шиї повністю закрита, акцент варто зміщувати нижче. Для цього чудово підійдуть довгі підвіски, а також масивні або видовжені сережки.
Виріз човник візуально розширює лінію плечей, тому прикраси мають витягувати силует. До такого вбрання підійдуть вишукані кольє та довгі підвіски, особливо з масивними кулонами.
Окрім сережок, кольє і браслетів, є ще одна прикраса, яку слід встигнути одягнути до кінця літа.