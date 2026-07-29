Ці аксесуари чомусь довго залишалися в тіні, на відміну від ланцюжків чи браслетів на ногу. Модне видання ELLE закликало відкинути всі стереотипи й оголосило новий фаворит сезону – каблучки на пальці ніг.

Забудьте про упередження щодо відкритого літнього взуття. В останній місяць літа дайте собі можливість трохи модно побунтувати – купіть toe rings. Вибирайте золоті, срібні та оздоблені намистинами каблучки та прикрашайте свої ніжки. Хочете – візьміть лише одну лаконічну прикрасу, а хочете – одягайте кільце на кожен пальчик.



Як носити каблучки на пальцях ніг / фото з інстаграму



Як носити каблучки на пальчиках ніг / фото з інстаграму

Головна перевага такої прикраси – її ненав'язливість. Носити кільця можна як із лаконічними в'єтнамками, так і з вишуканими босоніжками на підборах. Цей делікатний акцент не перевантажує образ, але додає йому особливого шику та показує, що ви детально продумали свій аутфіт.



З чим носити каблучку на ногах / фото з інстаграму

Не забувайте, що у моді все вирішують саме деталі, адже навіть найпростіший комплект із ними може мати цілісний й цікавий вигляд. Тому, збираючи косметичку та ювелірну скриньку у відпустку, варто додати до них хоча б одну мінімалістичну прикрасу для пальців ніг.



Мінімалістична каблучка для пальчика на нозі / фото з інстаграму

А якщо вже у вас буде відкрите взуття, то потурбуйтеся про модний педикюр і дізнавайтеся, який трендовий колір вибирає Гейлі Бібер.