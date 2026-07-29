Эти аксессуары почему-то долго оставались в тени, в отличие от цепочек или браслетов на ногу. Модное издание ELLE призвало отбросить все стереотипы и объявило нового фаворита сезона – кольца на пальцы ног.

Забудьте о предрассудках относительно открытой летней обуви. В последний месяц лета позвольте себе немного модно взбунтоваться – купите toe rings. Выбирайте золотые, серебряные кольца и кольца с бусинами и украшайте свои ножки. Хотите – возьмите только одно лаконичное украшение, а хотите – надевайте кольцо на каждый пальчик.



Как носить кольца на пальцах ног / фото из инстаграма



Как носить кольца на пальчиках ног / фото из инстаграма

Главное преимущество такого украшения – его ненавязчивость. Носить кольца можно как с лаконичными вьетнамками, так и с изысканными босоножками на каблуках. Этот деликатный акцент не перегружает образ, но придает ему особый шик и показывает, что вы тщательно продумали свой наряд.



С чем носить кольцо на ногах / фото из инстаграма

Не забывайте, что в моде все решают именно детали, потому что даже самый простой наряд с ними может выглядеть целостно и интересно. Поэтому, собирая косметичку и шкатулку для украшений в отпуск, стоит добавить в них хотя бы одно минималистичное украшение для пальцев ног.



Минималистичное кольцо для пальчика на ноге / фото из инстаграма

А если у вас будет открытая обувь, то позаботьтесь о модном педикюре и узнайте, какой трендовый цвет выбирает Хейли Бибер.