Модельєр опублікував ці лайфхаки у своєму інстаграмі. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.

Як підібрати прикраси під виріз одягу

Сукні та топи з відкритими плечима красиво підкреслюють ключиці й лінію шиї. Дизайнер радить зробити акцент саме на цій зоні, обираючи підвіски середньої довжини або масивні акцентні сережки.

Прикраси під топ з відкритими плечима / Фото Pinterest

Для квадратного вирізу з його чіткою геометрією варто обирати прикраси, які м'яко підтримують форму. Так, ідеально підійде круглий чокер середньої ширини або комбінація круглого кольє з довшою підвіскою.

Яку прикрасу обрати під квадратний виріз / Фото Pinterest

V-подібний виріз візуально витягує силует, тому аксесуари мають підсилювати цей ефект. Андре Тан радить комбінувати такий крій із короткими округлими кольє або робити ставку на великі виразні сережки.

V-подібний виріз – яка прикраса підійде / Фото Pinterest

У випадку з круглим вирізом ювелірний акцент має додавати образу вертикалі. Найкращим вибором стануть V-подібні підвіски або перлинне кольє середньої довжини.

Стильна прикраса під круглий виріз / Фото Pinterest

Якщо ви обираєте гольф чи светр із високим коміром, коли зона шиї повністю закрита, акцент варто зміщувати нижче. Для цього чудово підійдуть довгі підвіски, а також масивні або видовжені сережки.

Ідеальна прикраса під високий комір / Фото Pinterest

Виріз човник візуально розширює лінію плечей, тому прикраси мають витягувати силует. До такого вбрання підійдуть вишукані кольє та довгі підвіски, особливо з масивними кулонами.

Яку прикрасу носити влітку / Фото Pinterest

Окрім сережок, кольє і браслетів, є ще одна прикраса, яку слід встигнути одягнути до кінця літа.