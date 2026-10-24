Прощаємося з посіченими кінчиками: як підстригти волосся вдома – техніка полірування

Якщо ви не професійний перукар, то зробити якісну модельну стрижку вдома буде доволі складно та навіть неможливо. Але дещо ми з вами все таки можемо зробити – трохи оновити волосся та позбутися посічених кінчиків.

Кожна жінка, яка хоч раз намагалася відростити волосся, знає як це може бути складно, а коли омріяна довжина з'являється, то виникає інша проблема – посічені кінчики. Відвідування перукаря нерідко закінчується мінус п'ятьма сантиметрами замість обіцяного "тільки кінчики". У результаті довжина стоїть на місці, а боротьба за здорові пасма перетворюється на замкнене коло. Добре, що з чубчиком все трохи простіше, бо він відростає швидше. До речі, ловіть техніку, яка допоможе підстригти чубчик-шторку.

На щастя, освіжити зачіску можна й без радикальних кроків – наприклад, використовуючи техніку полірування волосся або Hair Dusting, яку легко опанувати у себе вдома, пише Cosmopolitan.

Суть методики полірування полягає в тому, що ви прибираєте виключно пошкоджені, посічені волосини, які стирчать у різні боки, не зрізаючи при цьому загальну довжину та не змінюючи форму зачіски.



Що таке техніка полірування волосся / Magnific

Техніка полірування для прямого волосся

Вирівняйте та висушіть пасма. На гладкому волоссі найлегше помітити волосинки, що вибиваються із загальної маси. Розділіть волосся на секції. Працюйте з невеликими пасмами по черзі, зафіксувавши решту затискачами. Метод джгута. Скрутіть обране пасмо в тугий джгут. Посічені кінчики одразу почнуть стирчати по всій його довжині. Акуратно зріжте ножицями ці кінчики (не більше 3 – 5 міліметрів). Також можна натягнути пасмо пальцями та повільно проводити рукою вниз, підрізаючи волосини, що визирають. Повторіть процес по всій голові.

Техніка полірування для хвилястого та кучерявого волосся

Висушіть локони. Волосся не обов'язково витягувати феном, але воно має бути на 100% сухим, щоб бачити природний завиток. Відокремте дрібні пасма. Чим дрібнішим буде пасмо або окремий завиток, тим якіснішим вийде результат. Натягніть завиток. Огорніть пасмо навколо вказівного або середнього пальця, створюючи натяг. Проводячи пальцем донизу, зрізайте волосини, які розшарувалися та вибиваються із завитка.

Як часто потрібно робити полірування

Якщо ви регулярно користуєтеся плойками чи фарбуєте волосся, то процедуру полірування варто проводити приблизно раз на 1,5 місяця в перервах між повноцінними стрижками. Для тих, хто мінімізує термічний вплив, достатньо повторювати маніпуляцію раз на 2 – 3 місяці.

Полірування – це ідеальний інструмент для підтримки охайного вигляду, проте чи дійсно воно пришвидшує появу нових сантиметрів? Читайте матеріал 24 Каналу про те, чи росте волосся краще після стрижки – це міф це чи реальність.