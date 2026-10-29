Як не мерзнути взимку й мати стильний вигляд: 5 речей, які зігріють у сильні морози

Зима вже не за горами, тож саме час подбати про теплий гардероб. Адже навіть у морозну погоду можна мати стильний вигляд, якщо правильно підібрати верхній одяг, аксесуари та речі для додаткового утеплення. Водночас не варто жертвувати комфортом заради короткої куртки чи легкого светра.

Український дизайнер Андре Тан назвав п'ять модних речей, які допоможуть зігрітися взимку та залишатися стильною. Про це він розповів у новому відео, яке опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Довгий об'ємний пуховик

Першою річчю, яку радить обрати дизайнер, є довгий пуховик. За словами Андре Тана, короткі моделі можуть мати ефектний вигляд, однак у морозну погоду важливіше подбати про тепло. Він радить звернути увагу на об'ємні пуховики з якісним утеплювачем. Такий верхній одяг захищає від холоду та допомагає створити актуальний зимовий образ.

Довгий об'ємний пуховик / Фото з інстаграм-сторінки debbielegrainger

Дублянка з овчиною

Ще один тренд зимового сезону – дублянки, зокрема об'ємні моделі з овчиною. Андре Тан особливо відзначив дублянки-авіатори та варіанти з великим коміром. Такий верхній одяг не лише зігріває, а й робить образ цікавішим. Дублянку можна поєднувати з джинсами, теплими штанами, светрами та черевиками.

Образ з дублянкою / Фото з інстаграм-сторінки mariajoynson

Кашеміровий светр

У холодну пору року також варто мати в гардеробі якісний кашеміровий светр. Дизайнер радить обирати об'ємні моделі з високою горловиною, які добре зігрівають і пасують до різного одягу.

Серед кольорів Андре Тан виділив молочний, шоколадний і сірий. Такі відтінки легко поєднувати між собою, а також із джинсами, класичними штанами та навіть спідницями. Водночас дизайнер застерігає від синтетичних речей, які продають під виглядом кашеміру. Тож під час покупки варто уважно перевіряти склад виробу.

Кашеміровий светр / Фото з інстаграм-сторінки dasha_murr__

Великий шарф

Важливим зимовим аксесуаром Андре Тан назвав великий шарф. За його словами, цього сезону можна сміливо обирати об'ємні моделі, які не лише доповнюють образ, а й захищають від холоду. Шарф можна обмотати навколо шиї, накинути на плечі або носити поверх пальта.

Образ з великим шарфом / Фото з інстаграм-сторінки eviwave

Термобілизна

Остання річ у списку дизайнера, проте не менш важливо – термобілизна. Вона допомагає зберігати тепло під час холодної погоди, залишаючись непомітною під основним одягом. Це особливо практичний варіант для морозних днів, тривалих прогулянок і часу, проведеного надворі.

Термобілизна / Фото з сайту українського бренду HEY BECCA

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