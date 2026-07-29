Без ефекту "капусти": як легко створити стильний багатошаровий образ

Багатошаровість – це прийом, який ніколи не вийде з моди. Він додає будь-якому аутфіту глибини, робить його цікавішим і рятує у дні, коли погода змінюється щогодини.

Створити свій стильний багатошаровий комплект набагато простіше, ніж здається. Іноді достатньо лише натренувати надивленість і гортати світлини відомих фешн-блогерів.

Ми надихнулися яскравими та сміливими аутфітами популярних британських блогерок-сестер Олівії та Еліс Міннс, які в інстаграмі називають себе просто Olivia & Alice. Ловіть головні фішки від інфлюенсерок, які варто спробувати прямо зараз.

Помилково вважати, що багатошаровість – це обов'язково важкий "капустяний" образ із п'яти речей. Насправді ефект витонченого нашарування створюється шляхом гри текстур, різної довжини, контрастних кольорів, аксесуарів.



Багатошаровий образ за рахунок аксесуарів / фото з інстаграму блогерок

Наприклад, ви можете просто заправити одну сторону сорочки в джинси, а іншу випустити – і це вже буде гра з об'ємом та шарами. Або скористатися безпрограшним і досі актуальним прийомом: накинути на плечі светр чи джемпер поверх футболки або навіть верхнього одягу.



Як створити стильний багатошаровий образ / фото з інстаграму блогерок

Багатошаровий підхід особливо незамінний у перехідний період із літа на осінь, коли вранці стоїть неприємна прохолода, а вдень знову припікає сонце. Ви завжди можете зняти верхній шар чи, навпаки, накинути його назад, зберігаючи комфорт.



Образи з кількома шарами на осінь / фото з інстаграму блогерок

Окрім практичності, багатошаровість має ще кілька вагомих переваг:

нове життя для базових речей. Поєднуючи звичні елементи гардероба по-новому, ви отримуєте десятки свіжих комбінацій без зайвих витрат;

візуальна корекція силуету. Завдяки вертикальним лініям від розстебнутих сорочок, кардиганів чи піджаків образ має стрункіший і динамічніший вигляд;

простір для самовираження. Саме в комбінуванні різних фактур – від ніжного шовку до цупкого деніму чи трикотажу – проявляється ваш індивідуальний стиль.



Як зробити багатошаровість в образі / фото з інстаграму блогерок

Для створення багатошарового образу вам також знадобиться правило трьох кольорів, щоб лук вийшов гармонійним.