Альтернатива чорному пальту: королева Летиція показала цікавий колір верхнього одягу

З настанням холодного сезону класичне чорне пальто традиційно залишається головною базою жіночого гардероба. Проте королівські персони доводять, що яскраві кольорові рішення здатні зробити осінній стиль значно вишуканішим та цікавішим.

Під час офіційного візиту до Фінляндії королева Летиція показала натхненний аутфіт, у якому головною окрасою стало соковите рожеве пальто від бренду Carolina Herrera, пише ELLE. Королівський вибір припав на модель із осінньо-зимової колекції 2019 року – вільну, стриману та в елегантній довжині міді. Ставку королева зробила на монохромність, відмовившись від контрастних рішень.

До яскравого верху вона гармонійно підібрала сукню Pedro del Hierro у ніжнішому рожевому тоні, а фінальними штрихами стали пудрова сумка та класичні човники Magrit.

Королева Летиція у рожевому пальті: дивіться фото

Рожеве пальто – ідеальна заміна базовому чорному

Традиційний темний верхній одяг часто робить осінні образи надто суворими та буденними. Рожеве пальто стає цікавою альтернативою: воно миттєво підсвічує шкіру, додає свіжості обличчю та створює ефект дорогого, продуманого аутфіту.

Рожеве пальто королеви Іспанії Летиції: дивіться відео

Цікаво, що цей модний прийом полюбляє не лише королева Летиція. Перша леді Франції Бріжит Макрон також регулярно з'являється у рожевому пальті на офіційних подіях, доводячи, що цей колір є бездоганним рішенням для елегантного гардероба будь-якого віку.

Бріжит Макрон у рожевому пальті: дивіться фото

Секрети легкої стилізації рожевого пальта восени

Стилізувати яскраві моделі у холодну пору насправді дуже просто. Найпростіша та найвишуканіша формула – гра з відтінками однієї гами, коли соковите пальто доповнюють пудрові, пастельні чи молочні деталі.

Також рожевий колір чудово адаптується до базових осінніх речей у сірих, бежевих чи шоколадних тонах. Якщо ви бажаєте додати фарб, такий самий прийом тонального поєднання можна випробувати з глибоким бордовим, волошковим або насиченим зеленим.

Більш глибоким та елегантним варіантом може стати бордовий колір, який щороку очолює список трендових кольорів.