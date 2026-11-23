Зірковий стиліст Андреас Вайлд порекомендував замінити класичні тугі резинки та масивні крабики на витончену французьку шпильку U-подібної форми. Цей красивий аксесуар делікатно фіксує пасма завдяки природному натягу, візуально додаючи тонкому волоссю та стрижкам боб помітного об'єму.

Як повідомляє видання Cosmopolitan, тренд на французьку шпильку ідеально відповідає естетиці невимушеної та стриманої краси. Цей мінімалістичний аксесуар виглядає елегантніше за крабик і доречно пасує як до повсякденних, так і до вечірніх виходів.

Французька шпилька зробить волосся густішим та об'ємнішим

Стиліст салонів Larry King Андреас Вайлд зазначив, що шпилька фіксує пасма без агресивного перетискання. Завдяки цьому укладка виходить м'якою, не створює надмірного натягу, запобігає ламкості біля лінії росту волосся та не провокує головного болю.

Яка зачіска зробить волосся густішим / Фото з інстаграму @ana_kurts

Що цікаво, зафіксувати зачіску можна двома швидкими рухами. Достатньо лише скрутити волосся у джгут, прикласти аксесуар до шкіри голови та протягнути його крізь пасма у зворотному напрямку або просто просунути шпильку крізь вільний пучок.

Для надійної стійкості найкраще підходить волосся на другий чи третій день після миття, оскільки надмірно гладкі свіжі пасма можуть зісковзувати. Водночас додати локонам необхідної шорсткості та щільності допоможе текстурувальний спрей.

За словами експерта, цей аксесуар бездоганно працює на будь-якій довжині волосся. Зокрема, на класичному каре, адже легші пасма не опускаються вниз під власною вагою. Щоб зберегти сучасний вигляд, Вайлд порадив залишити об'єм на маківці та випустити кілька тонких пасом біля обличчя.

Зачіска з французькою шпилькою / Фото Pinterest

До речі, перукарі також прогнозують, що у 2027-му на піку популярності опиняться легка недбалість, розкішний об'єм та знайомі з дитинства шпильки. Так, у моду повернуться прості зачіски з 90-х.