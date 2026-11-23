Как сообщает издание Cosmopolitan, тренд на французскую заколку идеально соответствует эстетике непринужденной и сдержанной красоты. Этот минималистичный аксессуар выглядит элегантнее заколки-крабика и уместно подходит как к повседневным, так и к вечерним нарядам.

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Французская заколка сделает волосы визуально гуще и объемнее

Стилист салонов Larry King Андреас Вайлд отметил, что заколка фиксирует пряди без агрессивного сдавливания. Благодаря этому укладка получается мягкой, не создает чрезмерного натяжения, предотвращает ломкость у линии роста волос и не вызывает головной боли.

Какая прическа сделает волосы гуще / Фото из инстаграма @ana_kurts

Что интересно, зафиксировать прическу можно двумя быстрыми движениями. Достаточно лишь скрутить волосы в жгут, приложить аксессуар к коже головы и протянуть его сквозь пряди в обратном направлении или просто просунуть заколку сквозь свободный пучок.

Для надежной фиксации лучше всего подходят волосы на второй или третий день после мытья, поскольку чрезмерно гладкие свежевымытые пряди могут соскальзывать. В то же время придать локонам необходимую шероховатость и плотность поможет текстурирующий спрей.

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По словам эксперта, этот аксессуар безупречно работает на любой длине волос. В частности, на классическом каре, ведь более легкие пряди не опускаются вниз под собственным весом. Чтобы сохранить современный вид, Вайлд посоветовал оставить объем на макушке и выпустить несколько тонких прядей у лица.

Прическа с французской заколкой / Фото Pinterest

Кстати, парикмахеры также прогнозируют, что в 2027 году на пике популярности окажутся легкая небрежность, роскошный объем и знакомые с детства заколки. Так, в моду вернутся простые прически из 90-х.