Шапка більше не зіпсує ваш образ: 3 ідеальні зачіски для холодної зими

Зимовий сезон часто перетворюється на справжнє випробування для жіночої краси. Коли настають холоди, ми щодня думаємо, як зберегти ідеальний вигляд волосся після того, як знімаємо теплий головний убір.

Більшість дівчат просто залишає пасма розпущеними або хаотично ховає їх під тканину. Такі дії неминуче призводять до втрати об'єму, сильної електризації та заломів, пише видання Cosmopolitan.

Втім, зима абсолютно не вимагає відмовлятися від стилю заради тепла та комфорту. Стилісти пропонують універсальні та дуже елегантні варіанти укладок, які чудово витримують контакт з шапками та об'ємними шарфами.

Ідеальні зачіски, які можна носити під шапкою взимку

Правильний вибір укладки дозволяє зняти головний убір у приміщенні та миттєво привернути захоплені погляди. Одним із найзручніших варіантів перукарі заслужено називають низький пучок. Ця елегантна класика рятує ситуацію, коли ви прагнете створити суворий, але водночас надзвичайно ніжний образ.

Щоб зробити таку красу, достатньо зібрати волосся внизу на потилиці, скрутити його у легкий джгут і закріпити невидимками або м'якою шовковою гумкою. Головна перевага цього варіанту полягає в тому, що шапка зовсім не тисне на зібрані пасма. Шпильки надійно утримують їх внизу, тому локони не втрачають форми і зберігають свою початкову текстуру. Якщо перед створенням пучка ви нанесете трохи текстурувального спрею, то після розпускання отримаєте чудові легкі хвилі.

Ідеальна зачіска на зиму / Фото Pinterest

Не менш ефектний та максимально практичний вигляд має класичний низький хвіст. Багато жінок недооцінює цю зачіску, бо вважає її надто простою, однак саме лаконічність робить її справжнім хітом зимового сезону. Щоб хвіст виглядав стильно, обгорніть основу тонким пасмом власного волосся та заховайте гумку.

Під теплою в'язаною шапкою така укладка абсолютно не деформується. До того ж пасма зберігають гладкість, не плутаються від вітру і не труться об жорсткий комір верхнього одягу. Це суттєво зменшує ризик пошкодження кінчиків. Для додаткового дзеркального блиску фахівці радять наносити на довжину краплю живильної олійки.

Низький хвіст – зачіска, яку можна носити під шапкою / Фото з інстаграму @chuhriy_studio

Третім безперечним фаворитом для морозних днів залишається коса. Майстри вигадали безліч варіантів її виконання. Коса ідеально лягає під будь-який фасон зимового аксесуара. Вона міцно тримає кожну волосину на своєму місці, чим запобігає неприємному намагнічуванню та сплутуванню.

Навіть якщо холодний вітер трохи розтріпає плетіння під час прогулянки засніженими вулицями, це лише додасть вашому образу модного зараз ефекту легкої природної недбалості. Коли ви розплетете косу ввечері, то приємно здивуєтеся об'ємним локонам, які виникають без жодного використання шкідливих гарячих стайлерів.

Зачіска коса / Фото Pinterest

У зв'язку з відключеннями світла в Україні чимало жінок намагається пристосувати свій б'юті-догляд до змін. Саме тому важливо знати, як можна висушити волосся без фена.