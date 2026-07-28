Метаморфоза жінки-павука: Зендея вразила ефектною сукнею на червоній доріжці

У Лос-Анджелесі відбулася масштабна прем'єра нового екшну "Людина-павук: Абсолютно новий день". На подію Зендея вийшла разом із Томом Голландом і знову довела, що її появи на червоній доріжці стають окремою модною подією.

Цього разу акторка зробила ставку на образ із виразною павучою символікою. Детально про вбрання зірки розповіло видання Variety.

Для вечора Зендея обрала сукню бренду Ashi Studio з колекції осінь 2026 року. Скульптурний силует, глибоке декольте й архітектурні деталі створили ефект вбрання, яке нагадує анатомію павукоподібних.

Багаторічний стиліст акторки Ло Роуч пояснив, що ідея образу була не буквальною, а радше образною. "Це своєрідний абстрактний спосіб показати павука", – розповів він. За його словами, візуальна концепція мала передати "метаморфозу жінки, яка перетворюється на цю істоту".

Павучі мотиви підтримали й аксесуари. На туфлях Зендеї з гострим носком помітили крихітного павука, а прикраси доповнили драматичний ефект образу. Акторка також обрала сережки-підвіски Lavalliere Diamants від Maison Boucheron із колекції Histoire de Style, Art Déco High Jewelry. На руках сяяли діамантова обручка та золота каблучка.

Цікаво, що це не перший вихід Зендеї з цією прикрасою. Ще 22 червня акторка з'явилася з нею на спеціальному фан-заході в Берліні, присвяченому фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день".