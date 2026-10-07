Цей образ Зендеї з джинсами й мереживним болеро вже хочуть повторити всі

Голлівудська ікона стилю Зендея знову показала, як можна повторно використати кутюрні речі у повсякденному житті. На показі Louis Vuitton у Парижі акторка вдало поєднала мереживне болеро з джинсами вільного крою.

Як повідомляє видання WWD, голлівудська зірка з'явилася на показі Louis Vuitton у межах Паризького тижня моди в особливому аутфіті. Для своєї появи вона обрала вишукане поєднання невимушеного кежуалу та акцентних кутюрних деталей.

Стильний образ Зендеї на Паризькому тижні моди 2026

Акторка поєднала джинси вільного крою із низькою посадкою, базову білу майку та туфлі-човники з гострим носком. Головною родзинкою образу стало вкорочене мереживне болеро з рюшами.

Зендея на Паризькому тижні моди 2026 / Фото Getty Images

Цікаво, що це болеро вже з'являлося в гардеробі зірки на липневій прем'єрі фільму "Одіссея" у Парижі. Тоді деталь доповнювала довгу білу сукню та шовкові туфлі-човники.

Разом зі стилістом Лоу Роучем акторка довела, що акцентні речі можна легко інтегрувати у повсякденний гардероб. Поєднання вишуканого мережива з денімом додає аутфіту легкості та створює ефект невимушеної розкоші.

Місяць тому у Лос-Анджелесі відбулася грандіозна церемонія вручення премії Еммі, де світові знаменитості не лише отримували омріяні нагороди, а й демонстрували свій бездоганний стиль. Справжнім фурором вечора став вихід Зендеї, яка з'явилася на червоній доріжці із радикально новою та ультрастильною зачіскою.