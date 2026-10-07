Как сообщает издание WWD, голливудская звезда появилась на показе Louis Vuitton в рамках Парижской недели моды в необычном наряде. Для своего выхода она выбрала изысканное сочетание непринужденного кэжуала и акцентных кутюрных деталей.

Стильный образ Зендеи на Парижской неделе моды 2026

Актриса сочетала джинсы свободного кроя с низкой посадкой, базовую белую майку и туфли-лодочки с заостренным носком. Главной изюминкой образа стало укороченное кружевное болеро с рюшами.

Зендея на Парижской неделе моды 2026 / Фото Getty Images

Интересно, что это болеро уже появлялось в гардеробе звезды на июльской премьере фильма "Одиссея" в Париже. Тогда эта деталь дополняла длинное белое платье и шелковые туфли-лодочки.

Вместе со стилистом Лоу Роучем актриса доказала, что акцентные вещи можно легко интегрировать в повседневный гардероб. Сочетание изысканного кружева с денимом придает наряду легкость и создает эффект непринужденной роскоши.

Месяц назад в Лос-Анджелесе состоялась грандиозная церемония вручения премии "Эмми", где мировые знаменитости не только получали заветные награды, но и демонстрировали свой безупречный стиль. Настоящим фурором вечера стал выход Зендеи, которая появилась на красной дорожке с радикально новой и ультрастильной прической.