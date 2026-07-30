У сукні-павутині: Зендея засяяла на прем'єрі нової частини "Людини-павука" в Лондоні

Зендея знову підтвердила статус головної ікони стилю Голлівуду. Вона з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму "Людина-павук: Новий день" у Лондоні та захопила всі погляди шанувальників.

Разом із Томом Голландом зірка продемонструвала черговий приклад тематичного стилю, адже її вбрання тонко відсилало до сюжету стрічки. Відео нового образу Зендеї вже опублікувала офіційна сторінка фільму у своєму інстаграмі.

Особлива сукня Зендеї на прем'єрі "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Для цієї важливої події стиліст Лоу Роуч обрав для Зендеї кутюрну сукню від австралійської дизайнерки Tamara Ralph. Вбрання відтінку слонової кістки підкреслює фігуру зірки завдяки обтислому корсету й розкльошеному низу в стилі "русалка".

Головною окрасою сукні стали блискучі бретельки з кристалами. Вони м'яко спадають на плечі та руки й створюють ілюзію дорогоцінної невагомої павутини.

Особливу увагу привертає спина акторки, адже саме там дизайнери розмістили головний акцент. Вздовж вертикального шва вони прикріпили ювелірну золоту брошку у формі павука від бренду Keren Wolf. Цей делікатний аксесуар ідеально завершив тематичний аутфіт зірки.

Зендея доповнила свій образ діамантовими сережками та каблучкою з великим каменем. Водночас стилісти зробили зірці максимально пишну укладку з дрібними природними кучерями, а в макіяжі підкреслили її очі.

Що цікаво, Том Голланд підтримав стиль своєї коханої. Так, він одягнув елегантний темно-фіолетовий костюм від Anderson & Sheppard та прикрасив краватку аналогічною брошкою-павуком.

Нагадаємо, що на прем'єрі стрічки у Лос-Анджелесі Зендея вразила прихильників повністю протилежним аутфітом. Вона одягнула чорну атласну сукню-корсет з гострими елементами, які імітували лапки павука.