Ласощі, що підвищують імунітет: цікаві факти про сухофрукти

Сухофрукти – хороше джерело мінералів, деяких вітамінів, харчових волокон, глюкози і фруктози. Вони можуть бути частиною нашого здорового харчування, особливо в час посту.

Джерело вітамінів: цікаві факти про сухофрукти

Але споживаючи їх потрібно пам'ятати про наступне:

1. Сухофрукти, які виглядають блискучими або жирними, можуть бути покриті рослинним маслом (як правило, дешевим) або виварені в цукровому сиропі.

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2. Їх можуть обробляти двоокисом сірки (Е220), для збільшення терміну зберігання. У людей, особливо чутливих до цієї сполуки сірки. можуть виникати проблеми з шлунково-кишковим трактом, головні болі, напади бронхіальної астми та інше.

3. У сухофруктах міститься велика кількість простих вуглеводів – глюкози і фруктози. Якщо в 100 г абрикосів їх вміст близько 9 г на 100 г продукту, то в куразі – близько 50 г на 100 г. Вживаючи сухофрукти, пам'ятайте, що вони більш ніж на 50-60% складаються з простих вуглеводів. Інакше кажучи, сухофрукти більш правильно вважати солодощами.

4. Важливо сказати, що при сушінні кількість вітаміну С сильно зменшується.

5. Користь для здоров'я несуть антиоксиданти – антоціаніни, каротиноїди, фенолові сполуки. І більша частина цих фітохімічних речовин, що містяться в них, збережена після висушування.

Вони допомагають організму підвищувати імунітет і боротися з різними запаленнями.

Багато їх в темних плодах інжиру та чорносливу, в фініках. До того ж чорнослив гарне проносний засіб. Двох-трьох сушених слив досить для стимуляції роботи кишечника.

6. Якщо ви купуєте сухофрукти, а не робите самостійно, раджу спочатку обробити окропом і замочити їх на 10-15 хв в теплій воді, а потім промити. Цим ви убезпечите себе від можливих шкідливих речовин. Крім того занадто сухі плоди важкі для травлення. Висушені фрукти, містять до 20% води (в свіжих фруктах вміст води становить 80-90%).

Знайте міру: яка добова норма сухофруктів

Одним словом, сухофрукти – це корисні ласощі, які задовольняє потребу в солодкому та допомагають зміцнює наш організм. Тому важливо знати міру, їсти улюблені сухофрукти в помірній кількості. Так ви отримаєте користь і задоволення та не нашкодите своєму організму.

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А щоб не перестаратися у вживанні простих вуглеводів пам'ятайте –сухофруктів при змішаному харчуванні це – 2 -3 фініка, 2 – 4 великих сушених плодів чорносливу або кураги, 2 інжиру, 1 столова ложка родзинок.

Сухофрукти краще додавати в страви. Вони прикрасять їх і зроблять смак незабутнім. Харчуйтеся смачно і корисно.