Коли у вашому раціоні є цільнозернові каші, бажання їсти солоденьке зменшується.

Каша у багатьох асоціюються з дитинством. Важко зустріти людину, яку турботливі батьки в дитинстві не змушували б їсти кашу. Вона була популярною їжею нашого дитинства. Завжди обов'язково додавали масло, бо "масло каші не зашкодь". Каші і зараз часто гостюють у багатьох на столі.

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Чому ми включаємо каші в свій раціон?

Крупи мають досить тривалий термін зберігання, високу поживну цінність та їх просто приготувати.

Зараз асортимент каш великий. Ми можемо вживати їх, як самостійну страву, як гарнір до м'яса і овочів або як інгредієнт корисних салатів. І навіть використовуємо для приготування десертів.

Каші – джерело вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, харчових волокон, які необхідні для нормальної роботи організму. Ці речовини цілюще впливають на травлення, нервову систему, роботу серця і судин, покращують стан шкіри. Різні види каш мають свій склад і, відповідно, приносять певну користь.

Яка каша насправді корисна?

Як готувати, щоб від каш довше зберігалося почуття ситості та отримати від них більше корисних речовин?

Та, яка не очищена від зернової оболонки – саме в ній багато корисного.

Наприклад, пластівці з різних круп вже мають менше користі, так як очищені від оболонки. Якщо оболонка видаляється, то кількість харчових волокон в крупах знижується і при цьому зростає їх глікемічний індекс. Це потрібно пам'ятати при виборі крупи. Та й насичують такі пластівці не на довго.

А часто вони не тільки очищені від оболонки, в них ще додані цукор, барвники, ароматизатори і жири. Їх досить залити гарячою водою і каша готова. Такі каші швидкого приготування зовсім не підходять для повноцінного прийому їжі. Постарайтеся таких каш не їсти, навіть коли дуже поспішаєте.

Корисна каша та, де зазначено більш тривалий час приготування. А значить, вона менше перероблена.

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Як правильно готувати їх?

Важливий також спосіб приготування.

Найкраще піддавати їх мінімальній термічній обробці, щоб залишилося більше корисних речовин.

Перш ніж варити кашу, замочіть крупу на ніч, бажано в підкисленій воді. Так зменшиться вміст фітинової кислоти, яка заважає засвоєнню кальцію, заліза і цинку. Дуже корисно залити кашу йогуртом з вечора. Можна, наприклад, гречку або булгур замочити до готовності, а потім залишиться тільки розігріти. Другий корисний спосіб – приготування каші на парі.

Уникайте добавляння цукру під час готування. Краще в готову кашу покласти трохи сухофруктів чи свіжих фруктів, небагато меду.

Досолюйте строго в міру та після приготування . Так більше користі і збережеться смак каші.

. Так більше користі і збережеться смак каші. Готуйте каші на воді, молоко краще додавати до вже готової каші.

Каші, звичайно, продукт дуже корисний, але не варто розглядати його як базовий. Обов'язково поєднуйте їх з овочами, рибою, нежирним м'ясом, фруктами. Вміст в каші білків невеликий, тому каші можуть бути в парі з будь-якими білковими продуктами – і тваринними (молоко, сир, печінка, м'ясо птиці, яйця) і рослинними (гриби, горох, боби). Вони істотно поповнюють брак білків і роблять набір амінокислот більш повноцінним.

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Якщо у вас непереносимість глютену, потрібно використовувати безглютенові крупи – рис, гречку, кукурудзу, просо, кіноа, амарант.

Коли у вашому раціоні є цільнозернові каші, бажання їсти солоденьке зменшується. Звичайно, за умови збалансованого харчування. Харчуйтеся смачно і корисно!