Під час посту з раціону виключаються продукти тваринного походження. А разом з ними і легко засвоюваний, повноцінний тваринний білок.

Чим замінити тваринний білок?

Білок служить пластичним матеріалом для побудови всіх клітин людського організму. Брак білка знижує синтез гормонів, антитіл, гемоглобіну. Тому під час посту важливо стежити за його кількістю в раціоні і заповнювати відсутні тваринні білки продуктами, багатими на рослинний білок.

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У цей період як альтернатива м'ясу, молоку, сиру, сиру вживайте рослинні продукти багаті білком. Це квасоля, сочевиця, нут, горох, соя та інші бобові. У 100 грамах сої міститься близько 30 грамів білка. В інших приготованих бобових білка 10 – 20 грамів у 100 грамах. При цьому потрібно пам'ятати, що він засвоюється на 75-80%. Вживати бобові в їжу можна практично щодня, але краще їх чергувати. Наприклад, сьогодні приготувати сочевицю, завтра – квасолю, а післязавтра – нут.

Зазвичай, коли багата тваринним білком їжа замінюється тільки крупами, макаронними виробами, картоплею, кількість білка знижується, а вуглеводів – збільшується. Але в пісний раціон, входять і продукти, які містять рослинні жири та прості вуглеводи. Досить часто саме простих вуглеводів і жирів люди вживають в цей період набагато більше, ніж потрібно. І тоді помічають, що, відмовившись від тваринної їжі, починають набирати вагу.

Стежте, щоб ваш щоденний раціон був повноцінним, збалансованим і різноманітним під час посту.