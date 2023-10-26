Путін по голові не погладить: Лавров пробовкнувся, що Росія намагається не програти війну
Міністр закордонних справ Росії – випадково чи навмисне – зробив зізнання. За його словами, Кремль намагається не програти війну, яку розв'язав проти України.
Він наголосив, що недопущення поразки – одне з головних завдань, яке стоїть перед Росією. Якщо глянути на вираз обличчя Сєргєя Лаврова, то можна побачити, як він обмірковує над подачею, але все одно не виходить видати нічого "на побєдном".
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Росія намагається не програти у розв'язаній нею війні
Зараз на першому плані, напевно, – не розслаблятися, і, перед обличчям війни, яку вони нам оголосили, не дозволити їм завдати нам поразки. У них мета оголошена – стратегічна поразка Росії на полі бою,
– наголосив він, даючи коментар пропагандистам.
Також Лавров переконує, що Москва буцімто ніколи не відходила від питання про переговорний процес з Україною.
Лавров заявив, що Росія намагається не програти війну: дивіться відео
Ми ж пам'ятаємо безліч прикладів, коли Росія була проти ведення переговорів. Чого лише варта реакція Кремля на пропозицію, яку раніше зробив Володимир Зеленський.
Формулу миру Кремль відкинув
- Власне, раніше глава держави Володимир Зеленський запропонував Формулу миру. Вона передбачає кроки, які дозволять завершити війну, розв'язану Росією.
- Складається ця Формула миру з 10 пунктів. Мовиться про радіаційну, ядерну та енергетичну безпеку України. Завершення війни, а також виконання Статуту ООН. Крім того, йдеться про повернення усіх, хто перебуває у російському полоні.
- Ясна річ, що очікувати на нормальну реакцію на пропозицію Володимира Зеленського з боку Росії не варто було. Так, у Кремлі Формулу миру охрестили "безглуздим ультиматумом".
- Міністерство закордонних справ Росії у серпні цього року заявило, що Україна повинна припинити бойові дії й отримання зброї від заходу. Мовляв, це дозволить "врегулювати кризу".
- Але це не все. Крім того, наша держава має погодитися на нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус, визнати окупацію наших територій, дозволити власну "демілітаризацію і денацифікацію". А ще Україна повинна "забезпечити права російськомовних громадян і нацменшин".