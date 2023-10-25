Такою думкою із 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, звіт Шойгу про візит на Донеччину був суцільною постановкою, яка мала на меті додати політичної ваги абсолютно неефективному чиновнику.

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Шойгу нібито з’їздив "на фронт"

Публікація відео із нібито візитом російського міністра оборони на окупованих територіях – це історія виключно про піар путінського чиновника. Шойгу в тому числі намагається "заробити собі бали" в майбутній боротьбі за владу в Росії після Путіна.

Якщо поглянути на російській інформаційний простір, можна побачити, що активність Шойгу в ньому порівняно з іншими посадовцями є суттєво вищою. Він відвідує об’єкти російського ВПК, проводить засідання в міністерстві оборони тощо.

Олександр Мусієнко про постановочний візит Шойгу на Донеччину: дивіться відео

І зрештою, цей візит варто розглядати і як інформаційну підтримку російського наступу на Авдіївку. Кремль намагається подати наступ на Авдіївку так, ніби її оточення дорівнюватиме завоюванню лівобережної України. Хоча йдеться про бої усього лиш за один терикон на Донеччині.

Постановочність відео Шойгу

На відео, що опубліковане російським міністром оборони, є одне дуже очевидне ІПСО.

Зверніть увагу: коли військовий доповідає Шойгу про нібито "десятки взятих в полон львів’ян", яких "схопили на вулиці територіальні центри комплектування", то ця доповідь звучить настільки офіціозною мовою, що такої навіть в Україні не почуєш. Адже навіть українські посадовці здебільшого продовжують за звичною вживати слово "військомати",

– зазначив Мусієнко.

Це означає, що на відео Шойгу стоять "ряджені", що "доповідають" завчені наперед слова. Відповідно, відео Шойгу є постановкою, мета якої – створення сприятливої картинки для пропаганди, бо реальні військові не говорять настільки офіціозною мовою і настільки позитивно налаштовано відносно начальства.

Як висміюють відео Шойгу в соцмережах