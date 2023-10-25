Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, отчет Шойгу о визите в Донецкую область был сплошной постановкой, призванной придать политического важности совершенно неэффективному чиновнику.
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Шойгу якобы съездил "на фронт"
Публикация видео с якобы визитом российского министра обороны на оккупированных территориях – это история исключительно о пиаре путинского чиновника. Шойгу в том числе пытается "заработать себе баллы" в будущем борьбе за власть в России после Путина.
Если посмотреть на российское информационное пространство, можно увидеть, что активность Шойгу в нем по сравнению с другими чиновниками существенно выше. Он посещает объекты российского ВПК, проводит заседания в министерстве обороны и тому подобное.
Александр Мусиенко о постановочном визите Шойгу в Донецкую область: смотрите видео
И, наконец, этот визит следует рассматривать и как информационную поддержку российского наступления на Авдеевку. Кремль пытается подать наступление на Авдеевку так, будто ее окружение будет равно завоеванию левобережной Украины. Хотя речь идет о боях всего лишь за один террикон в Донецкой области.
Постановочность видео Шойгу
На видео, опубликованном российским министром обороны, есть одно очень очевидное ИПСО.
Обратите внимание: когда военный докладывает Шойгу о якобы "десятках плененных львовян", которых "схватили на улице территориальные центры комплектования", то этот доклад звучит настолько официозным языком, что такого даже в Украине не услышишь. Ведь даже украинские чиновники в большинстве своем продолжают по привычке употреблять слово "военкоматы",
– отметил Мусиенко.
Это значит, что на видео Шойгу стоят "ряженые", докладывающие заученные заранее слова. Соответственно, видео Шойгу является постановкой, цель которой – создание благоприятной картинки для пропаганды, потому что реальные военные не говорят на столь официозном языке и не столь позитивно настроены по отношению к начальству.
Как высмеивают видео Шойгу в соцсетях
- Не изменяя своей пропагандистской риторике, во время своего якобы "визита" Шойгу снова придумал заоблачные потери украинской техники. В этот раз "досталось" самолетам, которых оккупанты якобы "уничтожили" в количестве 24 машин.
- Соцсети не остались в стороне от этой бравады, и не забыли напомнить Шойгу, что "вся украинская авиация уже была уничтожена в начале войны", а еще предположить, что эти "уничтоженные самолеты" 100% были американскими F-16, а из обломков этих 24 самолетов можно собрать еще 50 новых.
- Ранее Шойгу уже "отмечался" своими математическими способностями: в июле он заявлял об уничтожении "26 тысяч украинских военных, 3 тысячи техники и 21 самолета", а в феврале – "26 самолетов, 7 вертолетов и 341 танк". Как видим, у российского министра есть гиперфиксация на уничтожении 20+ самолетов, о которой он говорит, по крайней мере, раз в несколько месяцев.