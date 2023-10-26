Путин по голове не погладит: Лавров проговорился, что Россия пытается не проиграть войну
Министр иностранных дел России – случайно или намеренно – сделал признание. По его словам, Кремль пытается не проиграть войну, развязанную против Украины.
Он подчеркнул, что недопущение поражения – одна из главных задач, стоящих перед Россией. Если взглянуть на выражение лица Сергея Лаврова, то можно увидеть, как он обдумывает над подачей, но все равно не получается выдать ничего "на победном".
Читайте также Пытается заработать себе "баллы", – Мусиенко разобрал последние заявления Шойгу
Россия пытается не проиграть в развязанной ею войне
Сейчас на первом плане, наверное, – не расслабляться, и перед лицом войны, которую они нам объявили, не позволить им нанести нам поражение. У них цель объявлена – стратегическое поражение России на поле боя,
– подчеркнул он, давая комментарий пропагандистам.
Также Лавров убеждает, что Москва якобы никогда не отходила от вопроса о переговорном процесс из Украиной.
Лавров заявил, что Россия пытается не проиграть войну: смотрите видео
Мы же помним множество примеров, когда Россия была против переговоров. Чего только стоит реакция Кремля на предложение, которое ранее сделал Владимир Зеленский.
Формулу мира Кремль отверг
- Собственно ранее глава государства Владимир Зеленский предложил Формулу мира. Она предусматривает шаги, позволяющие завершить войну, развязанную Россией.
- Составляется эта Формула мира из 10 пунктов. Речь идет о радиационной, ядерной и энергетической безопасности Украины. Завершение войны, а также исполнение Устава ООН. Кроме того, речь идет о возвращении всех, кто находится в плену.
- Понятно, что ожидать нормальной реакции на предложение Владимира Зеленского со стороны России не стоило. Так, в Кремле Формулу мира окрестили "бессмысленным ультиматумом".
- Министерство иностранных дел России в августе этого года заявило, что Украина должна прекратить боевые действия и получение оружия с Запада. Мол, это позволит "урегулировать кризис".
- Но это не всё. Кроме того, наше государство должно согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, признать оккупацию наших территорий, разрешить собственную "демилитаризацию и денацификацию". А еще Украина должна "обеспечить права русскоговорящих граждан и нацменьшинств".