Он подчеркнул, что недопущение поражения – одна из главных задач, стоящих перед Россией. Если взглянуть на выражение лица Сергея Лаврова, то можно увидеть, как он обдумывает над подачей, но все равно не получается выдать ничего "на победном".

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Россия пытается не проиграть в развязанной ею войне

Сейчас на первом плане, наверное, – не расслабляться, и перед лицом войны, которую они нам объявили, не позволить им нанести нам поражение. У них цель объявлена – стратегическое поражение России на поле боя,

– подчеркнул он, давая комментарий пропагандистам.

Также Лавров убеждает, что Москва якобы никогда не отходила от вопроса о переговорном процесс из Украиной.

Лавров заявил, что Россия пытается не проиграть войну: смотрите видео

Мы же помним множество примеров, когда Россия была против переговоров. Чего только стоит реакция Кремля на предложение, которое ранее сделал Владимир Зеленский.

Формулу мира Кремль отверг