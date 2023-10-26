Він наголосив, що недопущення поразки – одне з головних завдань, яке стоїть перед Росією. Якщо глянути на вираз обличчя Сєргєя Лаврова, то можна побачити, як він обмірковує над подачею, але все одно не виходить видати нічого "на побєдном".

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Росія намагається не програти у розв'язаній нею війні

Зараз на першому плані, напевно, – не розслаблятися, і, перед обличчям війни, яку вони нам оголосили, не дозволити їм завдати нам поразки. У них мета оголошена – стратегічна поразка Росії на полі бою,

– наголосив він, даючи коментар пропагандистам.

Також Лавров переконує, що Москва буцімто ніколи не відходила від питання про переговорний процес з Україною.

Лавров заявив, що Росія намагається не програти війну: дивіться відео

Ми ж пам'ятаємо безліч прикладів, коли Росія була проти ведення переговорів. Чого лише варта реакція Кремля на пропозицію, яку раніше зробив Володимир Зеленський.

Формулу миру Кремль відкинув