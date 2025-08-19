У Росії продовжують видавати абсурдні заяви щодо війни в Україні. Цього разу там почали виправдовувати свою збройну агресію.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров "пояснив" мету захоплення українських земель. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Як Росія пояснює окупацію українських територій?

За словами Лаврова, Росія нібито ніколи не хотіла захоплення Криму чи Донбасу, а просто намагалася "захистити" російських людей.

Росія ніколи не ставила за мету просто захопити території, будь то Крим, Донбас, "Новоросія", а прагнула захистити російських людей,

– цинічно заявив Лавров.

Окрім того, він заявив, що без поваги до безпеки Росії та прав росіян в Україні довгострокові домовленості неможливі.

