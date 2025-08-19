19 серпня, 14:02
"Захищали російських людей": у Росії цинічно "пояснили", чому захопили українські території
Основні тези
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що метою Росії нібито було "захистити російських людей", а не захопити території України.
У Росії продовжують видавати абсурдні заяви щодо війни в Україні. Цього разу там почали виправдовувати свою збройну агресію.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров "пояснив" мету захоплення українських земель. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Як Росія пояснює окупацію українських територій?
За словами Лаврова, Росія нібито ніколи не хотіла захоплення Криму чи Донбасу, а просто намагалася "захистити" російських людей.
Росія ніколи не ставила за мету просто захопити території, будь то Крим, Донбас, "Новоросія", а прагнула захистити російських людей,
– цинічно заявив Лавров.
Окрім того, він заявив, що без поваги до безпеки Росії та прав росіян в Україні довгострокові домовленості неможливі.
Інші абсурдні заяви Росії
- Під час зустрічі на Алясці 15 серпня диктатор Путін заявив Трампу, що хоче отримати весь Донбас. Натомість обіцяв нібито заморозити лінію фронту на Запоріжжі та Херсонщині.
- Також у ЦПД попереджали, що до цієї зустрічі російський президент готував "історичні документи", аби довести, що Україна – "штучна держава", яка була створена злиттям територій декількох країн.
- Окрім того, 16 серпня ЗМІ писали, що Путін хоче, аби російська мова стала офіційною в Україні, а церкви РПЦ забезпечили гарантіями безпеки.