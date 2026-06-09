Пропонував прокурорам чималий хабар: ВАКС засудив скандального адвоката

Вищий антикорупційний суд визнав винним українського адвоката, який вимагав неправомірну вигоду для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Справа почалася ще у 2024 році, а 9 червня 2026 року ВАКС виніс адвокату вирок за хабарництво.

Що вирішив суд щодо адвоката, який пропонував хабар прокурорам САП?

Адвоката визнали винним у пропозиції неправомірної вигоди за те, що прокурори передадуть справу його підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Чоловіку присудили реальний термін ув'язнення, а гроші були конфісковані. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

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ВАКС розглянув справу адвоката, якого звинувачують у пропозиції хабаря посадовцям. Під час роботи зі своїм підзахисним чоловік пропонував прокурорам САП 200 тисяч доларів за передачу справи до іншого органу досудового розслідування.

Суддя врахував усі деталі порушення статті 369 Кримінального кодексу України та присудив адвокату 4 роки та 6 місяців позбавлення волі. Також в нього конфіскували 100 тисяч доларів. Наразі вирок ще не набрав законної сили, а тому щодо адвоката ще діє запобіжний захід. Надалі вирок можна оскаржити.

Хто пропонував хабар прокурорам?

Деталі раніше розповіли на платформі про справи Вищого антикорупційного суду України. За наявною інформацією, неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів прокурорам пропонував колишній партнер юридичної компанії "Міллер". Тоді обвинувачуваний, на ім'я Олексій Носов, захищав очільницю правління банку "Альянс" Юлію Фролову, яка фігурує у справі про привласнення електроенергії та легалізації грошей, отриманих від її продажу. Саме її банк став офіційним гарантом протизаконних операцій.

Носов пропонував прокурорам кошти, щоб вони відновили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Юлії Фролової та перекваліфікувати дії на іншу статтю, яка НАБУ не розслідує. Також він за гроші просив повідомити їй про зміну підозри та передати провадження до Національної поліції.

За виконання перших пунктів адвокат пропонував 100 тисяч доларів, а за передачу справи – інші 100 тисяч доларів.

Прокурор САП, якому надійшла пропозиція, одразу повідомив про це керівництво. Тож подальші дії Носова документувалися в межах контролю за вчиненням злочину. Адвоката затримали "на гарячому" 4 червня 2024 року під час передачі першого траншу хабаря,

– пишуть фахівці.

Під час суду адвокат заявляв, що не говорив із підзахисною про підкуп прокурорів. А його адвокат взагалі намагався довести, що дії спровокували самі правоохоронцями.

Зауважимо! Юридична фірма "Міллер" належить відомому адвокату Масі Найєму. Після підозри Носову об'єднання заявляло, що не причетне до дій колеги та розірвало з ним відносини.

Корупція серед посадовців: нові справи щодо хабарів та зловживання владою

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, якого звинувачували в отриманні неправомірної вигоди, уклав угоду зі слідством. Він визнав свою провину. Однією з умов угоди стало надання інформації про можливу причетність інших високопосадовців до корупційних схем. Суд затвердив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але з урахуванням умов угоди.

Працівників Бюро економічної безпеки України підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від підприємців. За даними слідства, посадовці вимагали десятки тисяч доларів за непритягнення бізнесу до відповідальності та невтручання у його діяльність. Правоохоронці задокументували передачу коштів та відкрили кримінальне провадження щодо причетних осіб.