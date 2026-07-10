Вимагала аліменти, але мала гроші на депозитах: чому мати не отримала грошей від доньки

У Києві суд не дозволив матері отримати додаткові виплати від її доньки. У рішенні йшлося про те, що право батьків на отримання аліментів виникає, коли вони є непрацездатними й потребують матеріальної допомоги.

Суд не підтримав жінку, яка вимагала гроші на утримання від своєї доньки

Жінка, посилаючись на свій вік та потребу в лікуванні, через суд вимагала від дочки сплачувати їй аліменти в розмірі 1/4 доходу. При цьому жінка отримувала таку допомогу раніше, яку родичка сплачувала добровільно. Але виплати припинилися, бо донька була змушена виховувати самостійно трьох своїх дітей. Про це йдеться в матеріалах справи №758/4114/26.

Суддя розглянув позов пенсіонерки, яка не працює та хворіє. Жінка заявляла, що проходить лікування й потребує грошей на засоби гігієни. Нині тих грошей, які вона отримує, на життя не вистачає.

З'ясувалося, що донька раніше давала матері кошти, але припинила утримання після сімейного конфлікту. Жінка навіть віддала родичці квартиру, сподіваючись, що базові потреби вона сплачуватиме.

Натомість донька заявила, що вона не відмовлялася від добровільного утримання матері. За її словами, протягом 2025 року мати отримала від неї 32 тисячі гривень. А от повнолітній син – брат відповідачки – не платив їй аліменти, бо вона навіть не вимагали їх.

Жінка ж натомість самостійно утримує трьох малолітніх дітей, на виховання яких теж потрібні гроші. Нині сама вона перебуває в неоплачуваній відпустці по догляду за дитиною, а чоловік їй не може допомогти, бо служить у війську.

Яким було рішення суду

Суддя визначив, що жінка, яка подала позов для отримання аліментів, оформила собі пенсію за віком. Вона становить 3 406 гривень. Крім того, в жінки є житло, отримує спеціальні соціальні послуги, продукти, і за наявності – ще й засоби особистої гігієни.

У 2022 – 2026 роках позивачка мала депозити в банку, причому в доларах. Найбільший сягав 105 тисяч доларів. Пенсіонерці також належав автомобіль, який вона подарувала іншій особі.

А от в її доньки навпаки зовсім не було доходу, але при цьому вона виховувала трьох дітей.

Згідно з нормами Сімейного кодексу України повнолітні діти платять аліменти батькам, якщо ті потребують матеріальної допомоги. Лише наявність юридичних фактів може змусити суд ухвалити рішення щодо додаткових виплат з боку повнолітніх дітей. За інших обставин такого обов'язку не виникає.

Тобто не достатньо того, щоб мати була непрацездатною. Величезну роль має матеріальне становище батьків, наявність у них пенсії чи інших соціальних виплат, чи майна. Так позивака не мала потреби в матеріальній допомозі доньки, яка й сама не мала достатньої кількості грошей. Тож правомірно суд вирішив відмовити пенсіонерці в задоволенні позову.

Нагадаємо, адвокатка Оксана Кузьмич у коментарі 24 Каналу розповіла про обов'язок сплачувати аліменти для батьків. За її словами, повнолітні діти змушені утримувати мати чи батька. коли між ними виникає лише тоді, коли між сторонами існує юридичний зв'язок, а самі батьки – непрацездатні й дійсно потребують матеріальної допомоги.

Суд також оцінює розмір пенсії, наявність субсидій, іншого доходу чи майна, яке приносить прибуток. Дитину можуть звільнити від обов'язку утримувати батьків, якщо вони свого часу не виконували батьківських обов'язків.