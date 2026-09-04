Відстрочка раптово зникла: службовці ТЦК у Києві затримали батька п'ятьох дітей

Багатодітний батько потрапив до ТЦК, де з'ясувалося, що він не мав оформленої відстрочки. Цікаво те, що в момент незаконної мобілізації він мав офіційне підтвердження звільнення. За справу взявся Офіс омбудсана з прав людини.

Слідство встановить, чому в багатодітного батька зникла відстрочка

Чоловік потрапив до ТЦК через незаконну мобілізацію, адже він виховує п'ятьох дітей та має офіційну відстрочку. Офіс Уповноваженого з прав людини домігся звільнення батька й ініціювали відкриття кримінального провадження, адже під час вивчення обставин з'ясувалися цікаві деталі. Про це розповів Омбудсман Дмитро Лубінець.

Чоловік працює лікарем, але мав усі необхідні документи, які підтверджували – він є батьком п'ятьох дітей. Представники одного з ТЦК у Києві вчинили черговий імовірний злочин, про який стало відомо під час перевірки дотримання прав громадян під час мобілізації та проходження ВЛК.

Сам чоловік розповідає, що вранці вийшов з добу й зустрівся зі службовцями. Вони його затримали, не врахувавши, що громадянин показав свої військово-облікові документи та свідоцтва про народження дітей у Дії. Представники ТЦК навіть не склали відповідний протокол про затримання, а натомість забрали мобільний телефон і повезли чоловіка до ТЦК для проходження ВЛК. І навіть після цього багатодітного батька не відпустили додому.

Представники Омбудсмана все ж домоглися, щоб чоловіка звільнили після незаконного затримання. Але тоді ж з'ясувалася цікава деталь – на скриншоті з Резерв+, який показав затриманий, у нього дійсно були дані про оформлену відстрочку. Але коли перевірили електронний документ, то вона раптово зникла. Чому це сталося – має з'ясувати слідство.

Хочу окремо наголосити: якщо людина має законні підстави для відстрочки, вона має бути оформлена своєчасно та належним чином. Людина не повинна опинятися в ситуації, коли через бюрократичні або технічні проблеми змушена доводити своє законне право вже після того, як її затримали та доставили до ТЦК,

– зазначив Дмитро Лубінець.

Досудове розслідування триває від серпня, – додає Омбудсман. Держава має виправити застосування практики незаконної мобілізації.

Зауважимо, що станом на зараз невідомо, чи чоловік дійсно раніше мав оформлену відстрочку, чи скриншот міг бути підробкою. У будь-якому випадку викрадення людини з дому та її утримання в приміщенні ТЦК без належних обставин не можна вважати законним. Особливо коли це стосується батька п'ятьох дітей.

Подібні випадки – не рідкість

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі мобілізували чоловіка, який є офіційним опікуном 17-річної сироти. Представник уповноваженого у Дніпропетровській області направив запити, щоб з'ясувати обставини мобілізації та чи були порушені права чоловіка й дитини.

А 28 серпня на Волині працівники ТЦК разом із поліцією зупинили авто з трьома чоловіками, жодного з яких, як з'ясувалося, не можна було мобілізувати. Одного з них – 22-річного громадянина – службовці намагалися доставити до ТЦК, оскільки він, за їхньою версією, не йшов на контакт і намагався втекти. Уже в ТЦК він підтвердив свій вік, після чого його відпустили.