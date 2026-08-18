Про це Генпрокурор повідомив у власних соцмережах.
Що відомо про злочин?
Десятьом військовослужбовцям одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян.
Генеральний прокурор України розповів, що працівники одного з ТЦК Одеси незаконно утримували громадян. Також вони знущались над затриманими, застосовуючи сльозогінний газ.
Про це Генпрокурор повідомив у власних соцмережах.
Десятьом військовослужбовцям одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян.