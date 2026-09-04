Следствие выяснит, почему у многодетного отца отменили отсрочку

Мужчина попал в ТЦК из-за незаконной мобилизации, ведь он воспитывает пятерых детей и имеет официальную отсрочку. Офис Уполномоченного по правам человека добился освобождения отца и инициировал возбуждение уголовного дела, ведь в ходе изучения обстоятельств выяснились интересные детали. Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Мужчина работает врачом, но имел все необходимые документы, подтверждающие, что он является отцом пятерых детей. Представители одного из ТЦК в Киеве совершили очередное предполагаемое преступление, о котором стало известно в ходе проверки соблюдения прав граждан во время мобилизации и прохождения ВВК.

Сам мужчина рассказывает, что утром вышел из изолятора и встретился с сотрудниками. Они его задержали, не учтя, что гражданин предъявил свои военно-учетные документы и свидетельства о рождении детей в приложении "Diia". Представители ТЦК даже не составили соответствующий протокол о задержании, а вместо этого взяли мобильный телефон и отвезли мужчину в ТЦК для прохождения ВВК. И даже после этого многодетного отца не отпустили домой.

Представители Омбудсмена все же добились, чтобы мужчину освободили после незаконного задержания. Но тогда же выяснилась интересная деталь – на скриншоте из "Резерв+", который показал задержанный, у него действительно были данные об оформленной отсрочке. Но когда проверили электронный документ, она внезапно исчезла. Почему это произошло – должно выяснить следствие.

Хочу отдельно подчеркнуть: если у человека есть законные основания для отсрочки, она должна быть оформлена своевременно и надлежащим образом. Человек не должен попадать в ситуацию, когда из-за бюрократических или технических проблем вынужден доказывать свое законное право уже после того, как его задержали и доставили в ТЦК,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Досудебное расследование продолжается с августа, – добавляет омбудсмен. Государство должно исправить практику незаконной мобилизации.

Отметим, что на данный момент неизвестно, действительно ли у мужчины ранее была оформлена отсрочка, или скриншот мог быть подделкой. В любом случае похищение человека из дома и его содержание в помещении ТЦК без надлежащих оснований нельзя считать законным. Особенно когда речь идет об отце пятерых детей.

Подобные случаи – не редкость

Напомним, недавно в Днепре мобилизовали мужчину, который является официальным опекуном 17-летней сироты. Представитель уполномоченного в Днепропетровской области направил запросы, чтобы выяснить обстоятельства мобилизации и были ли нарушены права мужчины и ребенка.

А 28 августа на Волыни сотрудники ТЦК совместно с полицией остановили автомобиль с тремя мужчинами, ни одного из которых, как выяснилось, нельзя было мобилизовать. Одного из них – 22-летнего гражданина – сотрудники пытались доставить в ТЦК, поскольку он, по их версии, не шел на контакт и пытался сбежать. Уже в ТЦК он подтвердил свой возраст, после чего его отпустили.