З кожним роком в Україні більшає банкрутів: як змінилася ситуація у 2026 році

В Україні продовжують ухвалювати рішення про банкрутство українців. Цьогоріч кількість нових неплатоспроможних українців зросла, а лідером щодо таких рішень серед областей є Київщина.

Скільки з'явилося нових банкрутів за 9 місяців 2026 року

Верховний Суд зазначає, що за рік кількість розглянутих справ про банкрутство зросла на 37%. Така тенденція спостерігається четвертий рік поспіль. Відповідну статистику наводить Опендатабот.

Загалом за 9 місяців поточного року в Україні з'явилося 1,2 тисячі нових банкрутів. Найбільше українців звернулися до судів Києва, Київщини та Львівщини. Проте у Кіровоградській області суттєво збільшилася кількість таких справ саме протягом цього року.

1 293 справи про банкрутство українців зафіксовано цьогоріч. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік. Кількість українців, які вирішують оголосити себе банкрутами, зростає після спаду у перший рік повномасштабної війни,

– повідомили аналітики.

Вони додають, що зараз таких людей є вже на 40% більше, ніж у 2024 році. А з 2021 року неплатоспроможними визнали 5 014 осіб.

При цьому жінки оголошують себе банкрутами частіше, ніж чоловіки. Статистика говорить, що за 9 місяців серед українок з'явилося 685 нових банкрутів, тоді як серед чоловіків – 608. Протилежна ситуація була торік.

Найчастіше неплатоспроможність оголошували люди віком від 25 до 45 років. Старшими за цей вік були 304 людини, а 113 банкрутів – це ще молодші громадяни. Найстаршому українцю, якого суд визнав банкрутом за цей період, – 77 років.

На Кіровоградщині кількість справ про банкрутство зросла більш ніж удвічі, аж до 43 справ. Серед лідерів також Київ та Тернопільська область.

Водночас у деяких регіонах показники зменшилися. Так, на Вінниччині кількість українців у справах про банкрутство скоротилася із 77 до 63, на Одещині — із 68 до 64, а на Миколаївщині — із 16 до 11,

– пишуть в Опендатаботі.

До слова, із жовтня 2019 року українці отримали можливість ініціювати банкрутство. Такі справи розглядаються не лише стосовно підприємств, а й фізичних осіб. При цьому лише боржник може подати заяву, якщо через різні причини не може виконати зобов'язання перед кредиторами.



Статистика відкритих справ про банкрутство за останні роки / Скриншот

Проте, як уточнюють фахівці, банкрутство не скасовує борги, бо їх все одно доведеться сплачувати. Наприклад, людина може продати майно після дозволу відтермінувати платіж.

Людина, яку визнано банкрутом, протягом 5 років повинна повідомляти про свою неплатоспроможність перед оформленням кредитів чи позик.

Нагадаємо, що перевірити, чи визнано людину неплатоспроможною, можна в Опендатаботі. Для цього потрібно знати її індивідуальний податковий номер.

Для чого людина може оголосити себе банкрутом

Загалом процедура банкрутства дозволяє позбутися фінансових зобов'язань, але все одно потребує витрат. Для успішного проходження процедури важливо добросовісно декларувати майно та обрати кваліфікованого адвоката, щоб уникнути помилок і прискорити процес.

Рішення ухвалює суд. Якщо заяву позивача задовольнили, то процедуру веде арбітражний керуючий.