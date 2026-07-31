Батьки відмовилися від грошей після загибелі сина, але звинуватили невістку: на чий бік став суд

Невістка батьків загиблого службовця СБУ пропонувала його батькам оформити одноразову допомогу, яку б порівну розділили між усіма близькими родичами. Але при цьому їм дали не ті документи, внаслідок чого вони несвідомо відмовилися від грошей.

Батьки загиблого підполковника СБУ намагалися довести, що не відмовлялися від одноразової грошової допомоги

У Києві виник спір між батьками та вдовою загиблого службовця Служби безпеки України. Позивачі вимагали, щоб жінка повернула їм частку грошової допомоги, адже їм не пояснили зміст документів, які вони підписали. Як виявилося, замість згоди на отримання грошей вони підписали відмову від них. Про це йдеться в матеріалах справи №760/6704/25.

Як розповіли на суді батьки, їхня невістка звернулася до них після загибелі сина та пропонувала разом оформити грошову допомогу. Вона обіцяла, що батьки, вона та син загиблого отримають гроші рівними частками. Позивачі погодилися та у квітні 2022 року підписали документи. Пізніше з'ясувалося, що в тих паперах мова йшла не про оформлення допомоги, а про нотаріально посвідчену відмову. Невістка подала ті документи до СБУ. Таким чином гроші отримали лише вона та її син.

Батьки подали до суду, заявивши, що підписання заяв не може свідчити про чітке волевиявлення щодо відмови від допомоги. Те, що невістка передала папери до СБУ вони вважали порушенням, бо не зробили цього самі й не уповноважили її на такі дії.

Своєю чергою Служба безпеки, ймовірно, теж порушила порядок інформування членів сім’ї загиблого про їхні права та соціальні гарантії. Тому позивачі вимагали стягнути з жінки 7,5 мільйона доларів, які вона отримала нібито безпідставно.

При цьому в СБУ наголосили, що після того, як службовець загинув, з батьками провели розмову щодо їхніх прав. Представники підтвердили, що отримали нотаріально посвідчені заяви з підписами позивачів про відмову від отримання грошової допомоги. Тому всю суму передали дружині та сину загиблого.

Що вирішив суд

Суддя врахував, що батьки й самі підтвердили факт підписання нотаріально посвідчених заяв. Надалі, коли СБУ ухвалила рішення про виплату лише вдові та сину, позивачі його не оскаржували.

Юридично той факт, що нотаріально посвідчені заяви подали не батьки, а невістка, не має значення. Тобто з огляду на всі обставини призначення одноразової грошової допомоги Служба провела правильно.

Так батькам загиблого службовця СБУ відмовили в задоволенні позову й не ухвалили рішення щодо передачі коштів для них.

Зауважимо, що варто уважно читати документи, які ви готуєтеся підписати. Батьки цілком могли не ставити своїх підписів і вимагати подати заяву на отримання грошей. Проте довірившись невістці, вони втратили своє законне право, бо нотаріально посвідчені заяви в цьому випадку не підлягали оскарженню чи скасуванню.

Родині можуть відмовити у виплаті 15 мільйонів гривень

Одноразову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень отримують родини військовослужбовців, які загинули під час безпосередньої участі в бойових діях. Якщо військовий помер за інших обставин під час служби, наприклад через нещасний випадок або самогубство, така виплата не призначається.

Родина також отримує відмову в одноразовій грошовій допомозі, якщо подано неповний пакет документів, або коли заявник не належить до кола осіб, які мають право на допомогу.

Подати документи на призначення виплати родичі може не пізніше ніж через три роки з дати актового запису про смерть захисника.