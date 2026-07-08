"Прострочку" з магазинів віддаватимуть безкоштовно: що пропонують українцям і чи безпечно це

У межах євроінтеграції законів України до стандартів ЄС, пропонується передавати деякі продукти з магазинів на благодійність. Мова йде про їжу, в якої скоро завершиться термін придатності.

Українці зможуть безкоштовно отримувати "прострочку"

Переговорний розділ про безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика необхідно внести відповідні європейські норми в українське законодавство. Нині це одна з тих прогалин, за якою Київ отримав рекомендації Європейської Комісії. Про це йдеться в законопроєкті №15058.

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Узгодження вимагають положення загального законодавства про харчові продукти, здоров'я тварин, здоров'я та захист рослин, генетично модифіковані організми.

На думку експертів, безпечність має бути першочерговою у впровадженні таких законів. Тобто важливим є контроль за якістю майже протермінованих продуктів, які магазини зможуть віддавати українцям безкоштовно. Звичайно, що продукти, які швидко псуються, будуть під більшим контролем.

Нині в законодавстві немає норм, які б дозволяли бізнесу передавати продукти на благодійність. Але така практика широко поширена в Європі, зокрема в Іспанії, Франції та Німеччині.

Це так званий фудбенкінг, коли магазини розподіляють продукти задля благодійності. Людям безкоштовно передається непроданий товар, який ще є безпечним для споживання. З них можна буде формувати набори або готувати гарячі обіди. Їхня придатність буде оцінюватися операторами ринку.

Законодавці планують ввести вимоги про повідомлення щодо ризиків у харчовому ланцюгу, щоб запобігати їм.

В Україні зросла кількість кишкових інфекцій

Спека особливо несприятлива для зберігання продуктів. У червні майже на третину зросла кількість харчових отруєнь, порівняно із травнем. У Центрі громадського здоров'я редакції 24 Каналу пояснили, що бактерії при високій температурі повітря створюють умови для розмноження бактерій. А тому за минулий місяць було зафіксовано 7 469 випадків кишкових інфекцій, тоді як у травні їх було 5 208 випадків.

Їжа, яка зберігалася за неналежних умов, може бути джерелом збудників, що викликають сальмонельоз, кампілобактеріоз, лістеріоз, бруцельоз, інфекції, спричинені патогенними штамами кишкової палички тощо,

– повідомили експерти.

Тому, якщо фудбанкінг в Україні все ж з'явиться, то продукти, які швидко псуються – м’ясо, птиця, морепродукти, молоко та яйця – повинні будуть зберігатися у потрібному температурному режимі. Таким чином продукти залишатимуться придатними для споживання.

Як правильно зберігати продукти?

Важливо, що ті продукти, які зберігаються з порушенням температурного режиму, не можна вживати навіть після належної термічної обробки. Деякі небезпечні токсини не зникають навіть через нагрівання.

У ЦГЗ радять термічно обробляти продукти, щоб вони були гарячі та не мали сирих ділянок всередині. При цьому, готові страви треба утилізувати, якщо вони перебували без холодильника довше, ніж 2 години за температури вище 5 градусів за Цельсієм, чи довше за годину при температурі від градусів за Цельсієм.