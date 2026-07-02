Зарплата понад 20 тисяч гривень: нові правила бронювання встановили ліміти для підприємств

До 10 серпня в Україні діє спрощений подачі документів для визнання критичності підприємтсв. Водночас декому з бізнесу доведеться пройти перевірку, щоб зберегти статус і бронювання працівників.

Обов'язкові умови для отримання статусу критичності

Бронювання працівників є лише на тих підприємствах та установах, які офіційно отримали статус критично важливого. Такий статус ретельно перевірятимуть, а для його отримання компанії матимуть виконати всі вимоги, які стали жорсткішими. 24 Канал розповість, яка середня заробітна плата буде потрібна для отримання такого статусу.

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Держава визначає щонайменше три критерії, яких обов'язково мають дотримуватися підприємства. Серед них – розмір середньої зарплати. У 2026 році цей показник збільшили. Тепер можливості бронювання буде позбавлено компанії, працівники яких у середньому зароблять менше, ніж 25 941 гривню.

Нижчий поріг середньої зарплати встановлено для підприємств на прифронтових територіях. Там працівники мають отримувати 21 618 гривень у середньому.

При цьому компанії не повинні мати борги зі сплати податків, інакше вони будуть позбавлені статусу критично важливого.

Третій критерій – це або понад 1,5 мільйона євро сплачених податків на рік, або дохід в розмірі понад 32 мільйони євро, або ж інші визначні норми.

Важливо те, що підприємства мають бронювати 50% військовозобов'язаних працівників, тоді як прифронтовому бізнесу дозволили звільняти від мобілізації 100% чоловіків. Такі норми діють вже давно.

Зауважимо! За словами міністра економіки Олексія Соболева, перегляд правил бронювання востаннє відбувався у 2024 році, тому оновлення правил було необхідною вимогою.

У зв'язку з новими правилами, деякі підприємства матимуть знову підтвердити статус критичності, щоб мати право бронювати працівників. Так за статистикою, приблизно 20% підприємств цьогоріч матимуть зміни щодо отримання бронювання.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк нагадала, що держава також переглянула галузеві та регіональні критерії критичності.

У кожної галузі (енергетика, аграрії, транспорт тощо) і кожної області є власні, окремі вимоги до того, яке підприємство вважати критично важливим. Їх зараз оновлюють міністерства й обласні адміністрації, здебільшого посилюючи. Підприємствам доведеться заново підтвердити відповідність,

– каже посадовиця.

Крім того, народна депутатка нагадала, що перехідний період для підприємств триває до 1 вересня. Бронювання та статус скасують не автоматично, а загальна кількість заброньованих громадян залишиться в межах 1,1 – 1,3 мільйона чоловіків.

Що ще змінилося?

У розмові з нашою редакцією адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, що деякі зміни на тлі реформи бронювання є вже від нині.

Згідно з новою постановою при працевлаштуванні в чоловіків вимагатимуть електронний військово-обліковий документ. Його можна сформувати у з Резерв+ чи Дії, сформований не пізніше, ніж за 72 години.

Також прийматимуться документи нового зразку, отримані в ТЦК та СП. За цим документом роботодавець має перевірити інформацію про людину в реєстрі "Оберіг".